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हरियाणा निकाय चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक 25 प्रतिशत वोटिंग, 13 मई को होगी वोटों की गिनती

चंडीगढ़ : रविवार को हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हुए मतदान में, जिसमें अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के नगर निगम भी शामिल हैं, दोपहर 1 बजे तक औसतन 25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

मतदान जारी : अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के तीन नगर निगमों (MC) में मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए और रोहतक जिले के सांपला, रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा, हिसार जिले के उकलाना की नगर समितियों में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान जारी है. इसके अलावा, टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और सढौरा में नगर परिषदों और नगर समितियों के एक-एक वार्ड के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं. नगरपालिका चुनावों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के बीच होने की उम्मीद है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : चुनावों के मद्देनजर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. स्थानीय निकायों के लिए 8.73 लाख पात्र मतदाता थे और मतदान के लिए कुल 817 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है. अंबाला में, भाजपा ने मेयर पद के लिए अक्षिता सैनी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार कुलविंदर कौर हैं. निर्दलीय उम्मीदवार सोनिया रानी हैं. अंबाला नगर निगम के लिए मतदान हेतु 20 वार्ड हैं, जिनमें 1.98 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं.

13 मई को होगी वोटों की गिनती : पंचकूला MC के लिए, भाजपा ने मेयर पद के उम्मीदवारों के तौर पर श्यामलाल बंसल को और कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को नामित किया है. AAP ने राजेश कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार मनोज अग्रवाल हैं. पंचकूला में MC चुनाव के लिए मतदान हेतु 20 वार्ड हैं, जिनमें 2.07 लाख पात्र मतदाता हैं. सोनीपत MC चुनाव के लिए, मेयर पद हेतु भाजपा के उम्मीदवार राजीव जैन और कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान हैं. सोनीपत MC चुनाव के लिए 22 वार्ड हैं, जिनमें 2.96 लाख पात्र मतदाता हैं. कई जगहों पर मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें देखी गई. अधिकारियों ने बताया कि सभी पदों के लिए मतदान, जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. वोटों की गिनती 13 मई को होगी.