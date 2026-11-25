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हरियाणा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र की तैयारी, आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक

हरियाणा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र की तैयारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : 26 नवंबर यानि संविधान दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें संविधान से जुड़ी बातों को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी और प्रदेश की विकास यात्रा, संवैधानिक मूल्यों और भविष्य के हरियाणा पर चर्चा की जाएगी. इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से इस पर अपनी बात रखी जाएगी. हालांकि उम्मीद यह है कि ये सत्र भले ही संविधान दिवस के मौके पर हो रहा हो, लेकिन इस पर भी सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक देखने को मिल सकती है. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के विधायकों से सत्र के दौरान दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी की अपील की है.