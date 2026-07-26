युवा आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करना चाहते थे कुछ लोग- शिक्षा मंत्री
शिक्षकों के सम्मान सम्मेलन में मंत्री महिपाल ढांडा ने लेक्चररों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया. युवा आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया.
Published : July 26, 2026 at 5:44 PM IST
करनाल: गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक और लेक्चरर पहुंचे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति तक कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.
लेक्चररों की समस्याओं के समाधान का भरोसा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "हरियाणा के हजारों लेक्चरर आज इस सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराया. सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से देख रही है और प्रयास रहेगा कि शिक्षकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें."
युवा आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष को घेरा: युवा आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि "कुछ राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं. आंदोलन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, न कि सरकार को झुकाने का प्रयास. जब ये महसूस हुआ कि कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतें आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और युवाओं को गुमराह किया जा सकता है, तब बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया. इसे राजनीतिक जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए."
राहुल गांधी पर इमरजेंसी और नसबंदी का मुद्दा उठाया: राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र और युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस को पहले अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए. इमरजेंसी के उस दौर में लोकतंत्र का गला घोंटा गया, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया और देश की जनता ने भारी कष्ट झेले. भाजपा ने हमेशा देश की जनसंख्या को राष्ट्र की ताकत और संसाधन के रूप में देखा है, अभिशाप के रूप में नहीं."
प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर क्या बोले: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार प्रहलाद जोशी को सौंपे जाने पर महिपाल ढांडा ने कहा कि "वे एक अनुभवी मंत्री हैं. धर्मेंद्र प्रधान के अनुभव पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता. परीक्षाएं किसी मंत्री द्वारा नहीं बल्कि संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोजित कराई जाती हैं. ऐसे में हर घटना के लिए केवल मंत्री को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. कुछ राजनीतिक दल छात्रों की समस्याओं के समाधान से अधिक राजनीतिक लाभ लेने में जुटे हुए हैं."
आंदोलन में बाहरी तत्वों की घुसपैठ का लगाया आरोप: शिक्षा मंत्री ने कहा कि "कुछ लोग छात्रों के आंदोलन की आड़ में देश का माहौल खराब करना चाहते थे. जांच एजेंसियों ने ऐसे लोगों की पहचान की है, जो पेशेवर तरीके से आंदोलन को हिंसक दिशा देने की कोशिश कर रहे थे." उन्होंने सोनम वांगचुक के बयान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि स्वयं उन्होंने भी माना था कि आंदोलन गलत दिशा में जा रहा था और जो घटनाएं हुईं उनकी निंदा की थी.
SIR पर बोले- योग्य का वोट बने, फर्जी वोट पर लगे रोक: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट से वंचित न रहे और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटों पर प्रभावी रोक लगेगी और चुनाव व्यवस्था और अधिक पारदर्शी बनेगी.
नई शिक्षा नीति के परिणाम अब दिखने लगेंगे: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक इसे पूरी तरह लागू करने का जो लक्ष्य तय किया था, उसे पूरा कर लिया गया है. अब इसका असर धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देने लगेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके.
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