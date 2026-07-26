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युवा आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करना चाहते थे कुछ लोग- शिक्षा मंत्री

करनाल: गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक और लेक्चरर पहुंचे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति तक कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

लेक्चररों की समस्याओं के समाधान का भरोसा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "हरियाणा के हजारों लेक्चरर आज इस सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराया. सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से देख रही है और प्रयास रहेगा कि शिक्षकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें."

युवा आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करना चाहते थे कुछ लोग- शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

युवा आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष को घेरा: युवा आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि "कुछ राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं. आंदोलन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, न कि सरकार को झुकाने का प्रयास. जब ये महसूस हुआ कि कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतें आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और युवाओं को गुमराह किया जा सकता है, तब बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया. इसे राजनीतिक जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए."

राहुल गांधी पर इमरजेंसी और नसबंदी का मुद्दा उठाया: राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र और युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस को पहले अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए. इमरजेंसी के उस दौर में लोकतंत्र का गला घोंटा गया, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया और देश की जनता ने भारी कष्ट झेले. भाजपा ने हमेशा देश की जनसंख्या को राष्ट्र की ताकत और संसाधन के रूप में देखा है, अभिशाप के रूप में नहीं."