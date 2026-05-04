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3 राज्यों में भाजपा की जीत पर हरियाणा में जश्न, बीजेपी नेताओं ने कहा - 'पीएम मोदी की नीतियों पर जनता ने जताया भरोसा'

पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में बीजेपी की जीत पर हरियाणा में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं.

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रोहतक दौरे पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 6:00 PM IST

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रोहतक/चंडीगढ़ः 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. असम और पुडुचेरी में पार्टी ने दुबारा बहुमत के आंकड़े को छू लिया. वहीं पश्चिम बंगाल में अपार बहुमत के साथ पहली भाजपा सरकार बनाने जा रही है. ताजा चुनाव परिणाम से हरियाणा में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं.

'पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है': रोहतक में विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया. पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है."

चुनाव परिणामों पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'ममता बनर्जी के ठेकेदारों ने लोगों को लूटने का काम किया है': शिक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का महा जंगलराज चल रहा था, जिसके खिलाफ लोगों ने अपना वोट भाजपा को पूरे विश्वास के साथ दिया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है. 35 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल को बीमार व लाचार बना दिया था. ममता बनर्जी के ठेकेदारों ने जिस प्रकार आतंक मचाया, लोगों को लूटने का काम किया है. उस महा लूट और जंगलराज के खिलाफ लोगों ने कमल की सुगंध को लेना ही सही समझा.

'तमिनलाड़ू और केरल में बीजेपी का वोट बढ़ा है': हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बयान देते हुए कहा कि "मैं देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं. पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में बीजेपी की जीत का परचम लहराया है. बंगाल में तुष्टिकरण और भेदभाव की राजनीति हो रही थी. तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी का वोट बढ़ा है."

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल (ETV Bharat)

'हरियाणा में सातों निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी': "चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई है. ममता बनर्जी को हार का विश्लेषण करना चाहिए उनकी पार्टी की सरकार ने 15 साल में क्या किया है. विपुल गोयल ने कहा हरियाणा के निकाय चुनाव पर इन चुनावों के नतीजों का फर्क पड़ेगा. प्रदेश में 7 जगह निकाय के चुनावों है सभी जगह बीजेपी की जीत होगी.

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