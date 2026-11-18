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अब घर बैठे देखें अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, गलती मिली तो 90 दिन में ऑनलाइन दर्ज कराएं आपत्ति, CM सैनी ने किया ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया

CM सैनी ने किया ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है. अब ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपने मकान और प्लॉट का संपत्ति रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे. रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती मिलने पर पोर्टल के माध्यम से ही आपत्ति या शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने इसके लिए 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है.

25 लाख संपत्तियों को मिलेगा फायदा: इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि, "प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं. पहले इन संपत्तियों का मालिकाना रिकॉर्ड संबंधित लोगों के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण खरीद-बिक्री समेत कई तरह के कामों में परेशानी होती थी. स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा. इससे उनके संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे और पारदर्शिता भी बढ़ेगी."

2018-19 में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना: सीएम ने बताया कि, "हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत गांवों में ड्रोन सर्वे करवाया गया और टीमों की तैनाती कर संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया. इस दौरान ग्रामीणों से आपत्तियां भी प्राप्त की गईं, ताकि संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक का निर्धारण किया जा सके. हरियाणा की इस पहल से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया." मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देख सकेंगे रिकॉर्ड: पोर्टल पर नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे. इसके बाद वे अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देख पाएंगे. यदि मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज है, संपत्ति की किस्म में त्रुटि है या मालिक का नाम गलत लिखा गया है, तो शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.