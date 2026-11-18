अब घर बैठे देखें अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, गलती मिली तो 90 दिन में ऑनलाइन दर्ज कराएं आपत्ति, CM सैनी ने किया ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया
Haryana Launches Swamitva Portal: हरियाणा सरकार ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया. ग्रामीण अब संपत्ति रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे. 90 दिनों में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.
Published : November 18, 2026 at 9:02 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है. अब ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपने मकान और प्लॉट का संपत्ति रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे. रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती मिलने पर पोर्टल के माध्यम से ही आपत्ति या शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने इसके लिए 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है.
25 लाख संपत्तियों को मिलेगा फायदा: इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि, "प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं. पहले इन संपत्तियों का मालिकाना रिकॉर्ड संबंधित लोगों के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण खरीद-बिक्री समेत कई तरह के कामों में परेशानी होती थी. स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा. इससे उनके संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे और पारदर्शिता भी बढ़ेगी."
2018-19 में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना: सीएम ने बताया कि, "हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत गांवों में ड्रोन सर्वे करवाया गया और टीमों की तैनाती कर संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया. इस दौरान ग्रामीणों से आपत्तियां भी प्राप्त की गईं, ताकि संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक का निर्धारण किया जा सके. हरियाणा की इस पहल से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया."
मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देख सकेंगे रिकॉर्ड: पोर्टल पर नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे. इसके बाद वे अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देख पाएंगे. यदि मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज है, संपत्ति की किस्म में त्रुटि है या मालिक का नाम गलत लिखा गया है, तो शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.
डबल प्रॉपर्टी आईडी और छूटे नाम पर भी आपत्ति: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "यदि एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं या किसी पात्र व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है, तो संबंधित नागरिक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए 90 दिन का समय मिलेगा. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद संपत्ति के वास्तविक मालिकों के स्वामित्व कार्ड स्वत: जनरेट किए जाएंगे. इसलिए ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना रिकॉर्ड जरूर जांच लें."
डिजिटल मैप और ड्रोन इमेजरी से मिलेगी जानकारी: स्वामित्व पोर्टल पर संपत्तियों को डिजिटल मानचित्र के माध्यम से देखने की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा ड्रोन इमेजरी के जरिए नागरिक अपने मकान या प्लॉट की वास्तविक स्थिति और सीमाओं को समझ सकेंगे. इससे संपत्ति के क्षेत्रफल और उसकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी हासिल करना आसान होगा.
अधिकारियों को समय पर शिकायतें निपटाने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए. उन्होंने कहा कि, "ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित किया जाए."
ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ की कॉलोनियों में जल्द दूर होंगी बुनियादी सुविधाओं की कमी, अलग-अलग दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर