हरियाणा में दूसरा सुरक्षित जननी माह शुरू, पंचकूला में मातृ मृत्यु दर सबसे कम, रोहतक में सबसे ज्यादा, जानें किस जिले की क्या स्थिति
Haryana Surakshit Janani Month 2026: हरियाणा में सुरक्षित जननी माह शुरू हो गया है. गर्भवती महिलाओं की जांच सहित उपचार पर जोर दिया जा रहा.
Published : November 17, 2026 at 9:15 AM IST
पंचकूला: हरियाणा में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने और माताओं व नवजात बच्चों में न टाली जा सकने वाली, जटिलताओं की रोकथाम के मकसद से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 'नेशनल हेल्थ मिशन' (एनएचएम) द्वारा सभी जिलों में 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक दूसरे "सुरक्षित जननी माह" (एसजेएम) की शुरूआत कर दी गई है. गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने, उच्च जोखिम भरे गर्भधारण (हाई रिस्क प्रेग्नेंसी) की जल्द पहचान करने और एनीमिया का समय पर प्रबंधन करने के लिए इस एक माह के विशेष अभियान की शुरूआत की गई है.
हरियाणा के पंचकूला समेत अन्य जिलों की मौजूदा स्थिति क्या है, स्वास्थ्य संबंधी बड़े नुकसान से बचाव के उपाय क्या हैं, जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने पंचकूला की सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार से बातचीत की.
पंचकूला में जननी-नवजात मृत्यु दर औसत से नीचे: सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने कहा कि, "जिला पंचकूला की जननी मुत्यु दर प्रति एक लाख पर 46 है, जो हरियाणा और देश भर की औसत 86 से काफी नीचे है. साथ ही एक वर्ष तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भी 10 है, जो देश व हरियाणा की औसत 24 है. इसके लिए सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को बधाई, जिनके चलते पंचकूला को यह उपलब्धि मिली है. आगामी समय में भी मौत को मात देकर जिंदगियां बचाने पर हर संभव प्रयास किया जाएगा. हालांकि कुछ गंभीर हादसों और बीमारियों से होने वाले जानी नुकसान को डॉक्टरों की पहुंच से बाहर होती है. जैसे- कैंसर, पीपीएच समेत कई ऐसे कारण हैं, जिनसे ग्रस्त रोगियों की जान डॉक्टरों के प्रयासों से बचाना भी काफी मुश्किल होता है."
मां नहीं बन पा रहीं तो क्या करें: सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने गर्भधारण का इंतजार कर रही महिलाओं के संबंध में भी अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने सामान्य तौर पर गर्भधारण के लिए सही आयु बीस वर्ष से 35 वर्ष तक बताई, जबकि 35 वर्ष के बाद की प्रेग्नेंसी को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी से देखा जाता है. उन्होंने कहा कि, "यदि पति-पत्नी, दोनों की सभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सही है लेकिन महिला मां नहीं बन पा रही तो उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, क्योंकि कई बार ऐसे कारण हो सकते हैं, जिनके कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही हो. वर्तमान में आधुनिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हों तो गर्भधारण होने के काफी आसार होते हैं."
किस जिले में कितनी जननी मृत्यु दर: सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने बताया कि, "हरियाणा सरकार द्वारा जारी ताजा एसआरएस आंकड़ों के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 106 से घटकर 89 प्रति लाख जीवित जन्म हो चुका है. सरकार इसे वर्ष 2030 तक 70 से नीचे लाने के सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर काम कर रही है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और लिंग अनुपात की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार किया जा सके. मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में पंचकूला 45, अंबाला 61, रेवाड़ी 69, गुरुग्राम 85, हिसार 115, चरखी-दादरी 129, पानीपत 130, करनाल 138, पलवल 150 और रोहतक में 226 है."
छह लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण: डॉ. मुक्ता कुमार ने कहा कि, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के तहत हर साल करीब 6 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है. जबकि 90% से अधिक प्रारंभिक प्रसवपूर्व गर्भावस्था पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है. सभी महिलाओं को चार प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान व देखभाल की सुविधा दी जाती है.सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, जरूरी टेस्ट (जैसे- खून की जांच, अल्ट्रासाउंड), दवाइयां और स्वास्थ्य सलाह निःशुल्क दी जाती है. इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को सामान्य और सिजेरियन (सी-सेक्शन) प्रसव की सुविधा पूरी तरह मुफ्त व नकद-रहित मिलती है और नवजात शिशु की देखभाल भी मुफ्त होती है. अन्य कई योजनाओं के माध्यम से भी उपचार और आर्थिक मदद की जाती है."
यह सेवाएं भी जारी: डॉ. मुक्ता कुमार ने बताया कि, "सुरक्षित जननी माह वर्ष 2023 से जारी है. इसके तहत, गर्भवती महिलाओं (प्रसव-पूर्व अवधि में) और प्रसव के बाद स्तनपान कराने वाली माओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञों या एलएमओ द्वारा जांच की जाती है. इसमें विशेष रूप से व्यापक जांच, 'हाई-रिस्क प्रेगनेंसी' की स्क्रीनिंग-प्रबंधन और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया (खून की कमी) के समय रहते इलाज पर जोर दिया जाता है. हर साल गर्भवती और प्रसव के बाद महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण जांच उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एक महीने तक यह 'सुरक्षित जननी माह' आयोजित किया जाता है."
पहले एसजेएम की रिपोर्ट और दूसरे पर फोकस: वर्ष 2026 का पहला सुरक्षित जननी माह 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया था. इस दौरान प्रसव-पूर्व चरण में 1.6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और लगभग 13 हजार अन्य गर्भवती महिलाओं की जांच की गई. अब राज्य द्वारा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दूसरा एसजेएम आयोजित किया गया है. यह अभियान दवाएं देने के बजाय गुणवत्तापूर्ण और व्यापक प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित होगा.
जरूरत पड़ने पर रेफरल की सुविधा शामिल: वहीं, हर गर्भवती महिला की जांच एक निर्धारित डॉक्टर करेगा. इसमें जांच रिपोर्टों का आंकलन, उच्च-जोखिम वाले कारकों की पहचान और जरूरत पड़ने पर उचित इलाज या रेफरल की सुविधा शामिल है. एक ही जगह पर सभी सेवाओं के लिए अभियान में मरीजों के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसमें पंजीकरण और प्रसूति संबंधी इतिहास लेना, कद, वजन और ब्लड प्रेशर की जांच, लैब टेस्ट, डॉक्टर से परामर्श, काउंसलिंग और फार्मेसी सेवाएं शामिल होंगी. गर्भवती महिलाओं को उनकी प्रसव-पूर्व जांच वाले दिन ही डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाएं और जरूरी लैब टेस्ट (जिसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी शामिल है) उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्य फोकस एनीमिया (खून की कमी) की रोकथाम और प्रबंधन पर होगा. इससे पीड़ित हर गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली मां को स्वास्थ्य केंद्र पर 'इंट्रावेनस आयरन सुक्रोज' (नसों के जरिए दिया जाने वाला आयरन) पहली खुराक दी जाएगी.
हाई-रिस्क प्रेगनेंसी और फॉलो-अप: उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करने और उनके फॉलो-अप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा 'होम-बेस्ड पोस्टनेटल केयर' (एचबीपीएनसी) के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहचानी गई सभी उच्च-जोखिम वाली स्थितियों के मामलों को डॉक्टर द्वारा जांच और उचित इलाज के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा. निदेशक, एमसीएच एनएचएम हरियाणा द्वारा सभी सिविल सर्जनों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करें. साथ ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं की बारीकी से निगरानी करें. इस पहल का मकसद मातृ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मजबूती के लिए बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व सेवाएं, जटिलताओं की जल्द पहचान और समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है.
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