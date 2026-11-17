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हरियाणा में दूसरा सुरक्षित जननी माह शुरू, पंचकूला में मातृ मृत्यु दर सबसे कम, रोहतक में सबसे ज्यादा, जानें किस जिले की क्या स्थिति

हरियाणा में दूसरा सुरक्षित जननी माह शुरू ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने और माताओं व नवजात बच्चों में न टाली जा सकने वाली, जटिलताओं की रोकथाम के मकसद से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 'नेशनल हेल्थ मिशन' (एनएचएम) द्वारा सभी जिलों में 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक दूसरे "सुरक्षित जननी माह" (एसजेएम) की शुरूआत कर दी गई है. गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने, उच्च जोखिम भरे गर्भधारण (हाई रिस्क प्रेग्नेंसी) की जल्द पहचान करने और एनीमिया का समय पर प्रबंधन करने के लिए इस एक माह के विशेष अभियान की शुरूआत की गई है.

हरियाणा के पंचकूला समेत अन्य जिलों की मौजूदा स्थिति क्या है, स्वास्थ्य संबंधी बड़े नुकसान से बचाव के उपाय क्या हैं, जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने पंचकूला की सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार से बातचीत की.

पंचकूला में जननी-नवजात मृत्यु दर औसत से नीचे: सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने कहा कि, "जिला पंचकूला की जननी मुत्यु दर प्रति एक लाख पर 46 है, जो हरियाणा और देश भर की औसत 86 से काफी नीचे है. साथ ही एक वर्ष तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भी 10 है, जो देश व हरियाणा की औसत 24 है. इसके लिए सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को बधाई, जिनके चलते पंचकूला को यह उपलब्धि मिली है. आगामी समय में भी मौत को मात देकर जिंदगियां बचाने पर हर संभव प्रयास किया जाएगा. हालांकि कुछ गंभीर हादसों और बीमारियों से होने वाले जानी नुकसान को डॉक्टरों की पहुंच से बाहर होती है. जैसे- कैंसर, पीपीएच समेत कई ऐसे कारण हैं, जिनसे ग्रस्त रोगियों की जान डॉक्टरों के प्रयासों से बचाना भी काफी मुश्किल होता है." मां नहीं बन पा रहीं तो क्या करें: सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने गर्भधारण का इंतजार कर रही महिलाओं के संबंध में भी अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने सामान्य तौर पर गर्भधारण के लिए सही आयु बीस वर्ष से 35 वर्ष तक बताई, जबकि 35 वर्ष के बाद की प्रेग्नेंसी को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी से देखा जाता है. उन्होंने कहा कि, "यदि पति-पत्नी, दोनों की सभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सही है लेकिन महिला मां नहीं बन पा रही तो उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, क्योंकि कई बार ऐसे कारण हो सकते हैं, जिनके कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही हो. वर्तमान में आधुनिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हों तो गर्भधारण होने के काफी आसार होते हैं." पंचकूला में मातृ मृत्यु दर सबसे कम (ETV Bharat) किस जिले में कितनी जननी मृत्यु दर: सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने बताया कि, "हरियाणा सरकार द्वारा जारी ताजा एसआरएस आंकड़ों के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 106 से घटकर 89 प्रति लाख जीवित जन्म हो चुका है. सरकार इसे वर्ष 2030 तक 70 से नीचे लाने के सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर काम कर रही है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और लिंग अनुपात की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार किया जा सके. मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में पंचकूला 45, अंबाला 61, रेवाड़ी 69, गुरुग्राम 85, हिसार 115, चरखी-दादरी 129, पानीपत 130, करनाल 138, पलवल 150 और रोहतक में 226 है." छह लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण: डॉ. मुक्ता कुमार ने कहा कि, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के तहत हर साल करीब 6 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है. जबकि 90% से अधिक प्रारंभिक प्रसवपूर्व गर्भावस्था पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है. सभी महिलाओं को चार प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान व देखभाल की सुविधा दी जाती है.सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, जरूरी टेस्ट (जैसे- खून की जांच, अल्ट्रासाउंड), दवाइयां और स्वास्थ्य सलाह निःशुल्क दी जाती है. इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को सामान्य और सिजेरियन (सी-सेक्शन) प्रसव की सुविधा पूरी तरह मुफ्त व नकद-रहित मिलती है और नवजात शिशु की देखभाल भी मुफ्त होती है. अन्य कई योजनाओं के माध्यम से भी उपचार और आर्थिक मदद की जाती है."