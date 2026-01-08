ETV Bharat / state

हरियाणा में धरोहर शास्त्री इंटर्नशिप की शुरुआत, छात्रों को मिलेगा अभिलेखीय विरासत से सीखने का मौका

हरियाणा में धरोहर शास्त्री इंटर्नशिप की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 8, 2026 at 9:59 AM IST

पंचकूला: हरियाणा के छात्र, शोधार्थी और अन्य लोग अब अभिलेखीय कार्यों का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे. दरअसल, हरियाणा राज्य अभिलेखागार विभाग राज्य की प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखीय धरोहर के संरक्षण, प्रबंधन और अध्ययन के लिए एक कार्यक्रम की शुरूआत करने जा रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासी अभिलेखीय कार्यों की व्यावहारिकता जान सकेंगे.

शास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम:विभाग की ओर से धरोहर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू की जा रही है. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुसार है. इससे अनुभवी शिक्षा, कौशल विकास एवं धरोहर जागरूकता को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके तहत छात्रों, शोधार्थियों एवं आम लोग अभिलेखीय कार्यों का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे.

पाठ्यक्रम/विषय पात्रता मानदंड अवधि:

  • इतिहास: डिप्लोमा धारक, स्नातक (द्वितीय वर्ष से) स्नातकोत्तर, शोधार्थी.
  • अभिलेख विज्ञान: इतिहास, धरोहर, पुरातन विषयों में रुचि रखने वाले, न्यूनतम स्नातक.
  • पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान: विदेशी नागरिक (उपयुक्त शैक्षणिक दस्तावेज सहित).
  • अन्य सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषय: मान्यता प्राप्त संस्थान या प्रासंगिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी.

इन बातों का रखें ध्यान:उक्त सभी पाठ्यक्रम विषयों की समयावधि एक माह होगी. साथ ही इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज जैसे- सीवी, उद्देश्य विवरण और अन्य सहायक दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.

मुख्य विशेषताएं:

  • हरियाणा की अभिलेखीय धरोहर व दस्तावेज्ञों से जुड़ सकेंगे.
  • संरक्षण, अभिलेखीकरण व डिजिटलीकरण की व्यावहारिक समझ मिलेगी.
  • शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशल विकास का उत्कृष्ट माध्यम है.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: इच्छुक लोग अधिक जानकारी के लिए www.haryanaarchives.gov.in archives@hry.nic.in या 0172-2992112 नंबर से संपर्क कर सकते हैं.

संपादक की पसंद

