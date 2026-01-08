ETV Bharat / state

हरियाणा में धरोहर शास्त्री इंटर्नशिप की शुरुआत, छात्रों को मिलेगा अभिलेखीय विरासत से सीखने का मौका

पंचकूला: हरियाणा के छात्र, शोधार्थी और अन्य लोग अब अभिलेखीय कार्यों का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे. दरअसल, हरियाणा राज्य अभिलेखागार विभाग राज्य की प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखीय धरोहर के संरक्षण, प्रबंधन और अध्ययन के लिए एक कार्यक्रम की शुरूआत करने जा रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासी अभिलेखीय कार्यों की व्यावहारिकता जान सकेंगे.

शास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम:विभाग की ओर से धरोहर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू की जा रही है. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुसार है. इससे अनुभवी शिक्षा, कौशल विकास एवं धरोहर जागरूकता को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके तहत छात्रों, शोधार्थियों एवं आम लोग अभिलेखीय कार्यों का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे.

पाठ्यक्रम/विषय पात्रता मानदंड अवधि: