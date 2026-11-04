हरियाणा में जमीन देने पर किसानों को हर साल मिलेंगे 1 लाख रुपये: 50% विकसित जमीन भी वापस मिलेगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी
Haryana Land Pooling Policy 2026: मंत्रिमंडल की बैठक में लैंड पूलिंग पाॅलिसी-2026 को मंजूरी दी गई. ये नीति मौजूदा लैंड पूलिंग पाॅलिसी-2022 का स्थान लेगी.
Published : November 4, 2026 at 8:52 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों और भू-मालिकों को अब सिर्फ मुआवजे के भरोसे नहीं रहना होगा. राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी देकर जमीन के बदले आर्थिक सहायता और विकसित भूखंड में हिस्सेदारी का नया प्रावधान किया है. इसके तहत जमीन देने वाले भू-मालिकों को उनकी भूमि के अनुपात में परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.
जमीन देने पर किसानों को हर साल मिलेंगे 1 लाख रुपये: इसके अलावा चार साल तक हर साल प्रति एकड़ एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई यह नीति मौजूदा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 की जगह लेगी. इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं में भू-मालिकों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें परियोजना से मिलने वाले विकसित भूखंडों में हिस्सेदार बनाना है.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी 7 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बैठक के प्रमुख निर्णय: 🔹 संविधान दिवस पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 🔹 युवाओं को धोखाधड़ी, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी। सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। 🔹 जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती एवं पदोन्नति के लिए हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी। 🔹 TDR नीति में संशोधन को मंजूरी। अब प्रमाणपत्रों का उपयोग प्रदेश की अन्य कम संभावित विकास योजनाओं में भी किया जा सकेगा। 🔹 नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी। इसके तहत विकसित भूमि का 50% हिस्सा भू-मालिकों और 50% विकास एजेंसी को मिलेगा। भू-मालिकों को ₹1 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। #Haryana #CabinetMeeting #NayabSinghSaini— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 3, 2026
जमीन का 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास: नई नीति के तहत विकास परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन देने वाले भू-मालिकों को आवंटित किया जाएगा. शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास रहेगा. इस प्रावधान के तहत भू-मालिकों को उनके भूमि योगदान के अनुपात में विकसित भूखंड मिलेंगे. उनके हिस्से में पात्रता के अनुसार वाणिज्यिक स्थल भी शामिल किए जाएंगे. बाकी विकसित क्षेत्र परियोजना की प्रकृति के मुताबिक आवासीय, औद्योगिक या संस्थागत भूखंडों के रूप में आवंटित होगा.
50 प्रतिशत हिस्से को बाजार मूल्य से जोड़ने का प्रावधान हटा: खास बात यह है कि भू-मालिकों को मिलने वाले 50 प्रतिशत हिस्से को बाजार मूल्य से जोड़ने वाला पुराना प्रावधान हटा दिया गया है. अब हिस्सेदारी स्वीकृत लेआउट प्लान के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र के आधार पर तय होगी.
चार साल तक हर साल प्रति एकड़ मिलेंगे एक लाख रुपये: नीति में भू-मालिकों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है. इसके तहत जमीन देने वाले किसानों को उनके भूमि योगदान के अनुपात में प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे. यह सहायता विक्रय विलेख यानी सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से लगातार चार वर्षों तक मिलेगी. इस हिसाब से एक एकड़ जमीन देने वाले भू-मालिक को चार साल में कुल चार लाख रुपये की अंतरिम सहायता मिल सकती है. सरकार ने भुगतान में देरी होने पर ब्याज का प्रावधान भी रखा है. यदि सेल डीड के 15 दिनों के भीतर यह राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है तो भू-मालिक देरी की अवधि के लिए 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज पाने के हकदार होंगे.
आज चंडीगढ़ में टीम हरियाणा के अपने साथियों के साथ हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने, ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करने, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के सेवा नियमों में संशोधन, TDR नीति में बदलाव और नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत भू-मालिकों को 50 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के साथ प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1 लाख की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही, प्रदेश की 629 गौशालाओं को चारे और शेड निर्माण के लिए ₹86.95 करोड़ की सहायता दी गई है। युवाओं की सुरक्षा, गौवंश संरक्षण और प्रदेश का समग्र विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 3, 2026
परियोजना पूरी करने की समय-सीमा सात नहीं, अब चार साल: नई नीति में विकास परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा भी घटाई गई है. पहले जहां परियोजना पूरी करने के लिए पांच साल का समय निर्धारित था, उसे अब घटाकर चार साल कर दिया गया है. विकास एजेंसी को परियोजना की अंतिम स्वीकृति की तारीख से चार साल के भीतर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास पूरा करना होगा. इसमें निर्धारित योजना के अनुसार आवश्यक सुविधाओं का विकास शामिल होगा. यदि विकास एजेंसी तय समय-सीमा में काम पूरा नहीं करती है तो भू-मालिकों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी. इस प्रावधान के जरिए परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को रोकने की व्यवस्था की गई है.
विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी तय: नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में भू-मालिकों को मिलने वाले विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी निर्धारित किया गया है.
- आवासीय भूखंड: 100 वर्ग मीटर
- औद्योगिक भूखंड: 250 वर्ग मीटर
- संस्थागत भूखंड: 500 वर्ग मीटर
हालांकि, वास्तविक आवंटन भू-मालिक के भूमि योगदान के अनुपात में होगा. यानी हर भू-मालिक को समान आकार का भूखंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी पात्रता और योगदान के आधार पर आवंटन तय होगा.
2000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन देने वालों को वाणिज्यिक प्लॉट: नीति में बड़े भूमि योगदान करने वाले भू-मालिकों के लिए वाणिज्यिक आवंटन का भी प्रावधान किया गया है. जिन भू-मालिकों का भूमि योगदान 2000 वर्ग मीटर से अधिक होगा, उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार कियोस्क या बूथ के रूप में वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे. इससे ऐसे भू-मालिकों को आवासीय या औद्योगिक भूखंडों के अलावा व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा.
999 वर्ग मीटर से कम जमीन देने वालों को मिलेगा मुआवजा: नई नीति में छोटे भू-मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्था की गई है. जिन भू-मालिकों का भूमि योगदान 999 वर्ग मीटर से कम होगा, उन्हें विकसित भूखंड के बजाय मुआवजा राशि दी जाएगी. मुआवजे की गणना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत या संबंधित भूखंड के आरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएगी. इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी, वही भू-मालिक को दी जाएगी.
छोटे भूखंडों के लिए संयुक्त आवेदन की सुविधा: जिन भू-मालिकों के पास अलग-अलग भूमि पात्रता प्रमाणपत्र (लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट) हैं, वे अपने प्रमाणपत्रों को जोड़कर बड़े आकार के विकसित भूखंड के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा विकास एजेंसी द्वारा आवंटित भूखंडों को वापस खरीदने की अवधि भी बढ़ाई गई है. पहले यह अवधि एक साल थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.
लैंड एग्रीगेटर को मिलेगा 0.5 प्रतिशत पारिश्रमिक: नई नीति में जमीन को एकत्रित करने वाले लैंड एग्रीगेटर के पारिश्रमिक का भी निर्धारण किया गया है. उन्हें संबंधित राजस्व संपदा में कृषि भूमि के कलेक्टर रेट का 0.5 प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जाएगा. इसका भुगतान विकास एजेंसी करेगी और परियोजना की सेल डीड प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि जारी की जाएगी.
ई-भूमि के जरिए लैंड पूलिंग नहीं होगी: नई नीति में एक अहम बदलाव यह भी है कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से लैंड पूलिंग को शामिल नहीं किया गया है. यानी सरकार की नई व्यवस्था में लैंड पूलिंग के लिए ई-भूमि का विकल्प नहीं रखा गया है. कुल मिलाकर लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 में जमीन देने वाले भू-मालिकों को परियोजना के विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी, चार साल तक वित्तीय सहायता और परियोजना में देरी होने पर जमीन वापसी जैसे प्रावधान किए गए हैं. अब इस नीति का वास्तविक असर इसके क्रियान्वयन, परियोजनाओं की गति और भू-मालिकों को समय पर मिलने वाले लाभों पर निर्भर करेगा.
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