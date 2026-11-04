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हरियाणा में जमीन देने पर किसानों को हर साल मिलेंगे 1 लाख रुपये: 50% विकसित जमीन भी वापस मिलेगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी

Haryana Land Pooling Policy 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों और भू-मालिकों को अब सिर्फ मुआवजे के भरोसे नहीं रहना होगा. राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी देकर जमीन के बदले आर्थिक सहायता और विकसित भूखंड में हिस्सेदारी का नया प्रावधान किया है. इसके तहत जमीन देने वाले भू-मालिकों को उनकी भूमि के अनुपात में परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.

जमीन देने पर किसानों को हर साल मिलेंगे 1 लाख रुपये: इसके अलावा चार साल तक हर साल प्रति एकड़ एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई यह नीति मौजूदा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 की जगह लेगी. इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं में भू-मालिकों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें परियोजना से मिलने वाले विकसित भूखंडों में हिस्सेदार बनाना है.

जमीन का 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास: नई नीति के तहत विकास परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन देने वाले भू-मालिकों को आवंटित किया जाएगा. शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास रहेगा. इस प्रावधान के तहत भू-मालिकों को उनके भूमि योगदान के अनुपात में विकसित भूखंड मिलेंगे. उनके हिस्से में पात्रता के अनुसार वाणिज्यिक स्थल भी शामिल किए जाएंगे. बाकी विकसित क्षेत्र परियोजना की प्रकृति के मुताबिक आवासीय, औद्योगिक या संस्थागत भूखंडों के रूप में आवंटित होगा. 50 प्रतिशत हिस्से को बाजार मूल्य से जोड़ने का प्रावधान हटा: खास बात यह है कि भू-मालिकों को मिलने वाले 50 प्रतिशत हिस्से को बाजार मूल्य से जोड़ने वाला पुराना प्रावधान हटा दिया गया है. अब हिस्सेदारी स्वीकृत लेआउट प्लान के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र के आधार पर तय होगी. चार साल तक हर साल प्रति एकड़ मिलेंगे एक लाख रुपये: नीति में भू-मालिकों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है. इसके तहत जमीन देने वाले किसानों को उनके भूमि योगदान के अनुपात में प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे. यह सहायता विक्रय विलेख यानी सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से लगातार चार वर्षों तक मिलेगी. इस हिसाब से एक एकड़ जमीन देने वाले भू-मालिक को चार साल में कुल चार लाख रुपये की अंतरिम सहायता मिल सकती है. सरकार ने भुगतान में देरी होने पर ब्याज का प्रावधान भी रखा है. यदि सेल डीड के 15 दिनों के भीतर यह राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है तो भू-मालिक देरी की अवधि के लिए 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज पाने के हकदार होंगे. परियोजना पूरी करने की समय-सीमा सात नहीं, अब चार साल: नई नीति में विकास परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा भी घटाई गई है. पहले जहां परियोजना पूरी करने के लिए पांच साल का समय निर्धारित था, उसे अब घटाकर चार साल कर दिया गया है. विकास एजेंसी को परियोजना की अंतिम स्वीकृति की तारीख से चार साल के भीतर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास पूरा करना होगा. इसमें निर्धारित योजना के अनुसार आवश्यक सुविधाओं का विकास शामिल होगा. यदि विकास एजेंसी तय समय-सीमा में काम पूरा नहीं करती है तो भू-मालिकों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी. इस प्रावधान के जरिए परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को रोकने की व्यवस्था की गई है. विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी तय: नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में भू-मालिकों को मिलने वाले विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी निर्धारित किया गया है. आवासीय भूखंड: 100 वर्ग मीटर

औद्योगिक भूखंड: 250 वर्ग मीटर

संस्थागत भूखंड: 500 वर्ग मीटर