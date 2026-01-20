ETV Bharat / state

हिसार के उमरा गांव पहुंचा ट्रॉफी टूर, 25 जनवरी से शुरू होगी कबड्डी चैंपियंस लीग, भिवानी के देवांक लाल सबसे महंगे खिलाड़ी

हिसार में प्रतियोगिता से पहले ट्रॉफी टूर उमरा गांव पहुंचा. स्वागत के लिए खिलाड़ी और खेल प्रेमी भारी संख्या में पहुंचे.

कबड्डी चैंपियंस लीग का ट्रॉफी टूर
कबड्डी चैंपियंस लीग का ट्रॉफी टूर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 12:11 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 12:26 PM IST

हिसार: हरियाणा में पहली बार कबड्डी चैंपियन लीग 25 जनवरी को आयोजित की जाएगी. प्रतियोगिता में राज्य के 8 जिलों की टीमें मैदान में उतरेंगी और प्रत्येक टीम में 14-15 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. वहीं, प्रतियोगिता से पहले सोमवार को लीग का ट्रॉफी टूर खेल गांव उमरा में पहुंचा. ट्रॉफी टूर के स्वागत के लिए उमरा के कबड्डी ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शुभ ग्रो हिसार हीरोज टीम के मालिक राजेश राठी पहुंचे. राजेश राठी के पिता शेर सिंह राठी, टीम मैनेजर नलिन नागपाल, हिसार हीरोज के टीम कोच जगदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे. इस दौरान शुभ ग्रो हिसार हीरोज टीम के कई खिलाड़ी भी पहुंचे.

टॉप पांच खिलाड़ियों की लाखों में कीमत: भिवानी के अनुभवी राइट रेडर, देवांक लाल चैंपियन लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. देवांक दलाल को 19.2 लाख रुपये में खरीदा गया. वहीं, मजबूत खिलाडी़ के इर्द-गिर्द टीम बनता हुए, सोनीपत स्टार्स ने अयान लोचाब को 18.4 लाख रुपये में खरीदा. तीसरे नंबर पर फरीदाबाद फाइटर्स ने जयदीप दहिया को 17.4 लाख रुपये में खरीदा. चौथे नंबर पर करनाल किंग्स ने सुनील मलिक को 14.2 लाख रुपये में खरीदा. पांचवें नंबर पर हिसार हीरोज ने आशु मलिक को 12.2 लाख रुपये में खरीदा.

"युवाओं को नशे दूर रखना जरुरी": राजेश राठी ने बताया कि "कबड्डी चैंपियंस लीग एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है, जिससे नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी. जो युवा कबड्डी में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, उन युवाओं को इस लीग के जरिये आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना है, ताकि नशे से दूरी बनी रहे. हिसार कबड्डी टीम में कैटेगरी वन के खिलाड़ी शामिल हैं. इस लीग में 8 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं. इनमें हिसार हीरोज सहित भिवानी बुल्स, फरीदाबाद फाइटर्स, गुरुग्राम गुरुज, करनाल किंग्स, पानीपत पैंथर्स, सोनीपत स्टार्स, रोहतक रॉयल्स की टीम भाग ले रही हैं".

कलाकारों ने बांधा समा: इसके अलावा, हरियाणवी कलाकार झंडू भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए. वहीं, सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य ने भी बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की. यहां कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकारों ने रागनी और चुटकुले सुनाकर रौनक लगाई. वहीं, राजेश राठी ने गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से प्रधान रविंद्र सिंह मलिक, शिवालिक, मुनीश मलिक, राजेश समेत कई लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.

