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हरियाणा की जेलों में कैदी सीखेंगे गोपालन, NDRI के विशेषज्ञ देंगे ट्रेनिंग, करनाल से शुरू हुई अनूठी पुनर्वास पहल

हरियाणा की जेलों में कैदी सीखेंगे गोपालन ( ETV Bharat )

​करनाल: हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के जीवन सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जेल प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है. अब सूबे की जेलों में बंदियों को गोपालन (डेयरी फार्मिंग) का गुर सिखाया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करनाल की जिला जेल से होने जा रही है. ​इस विशेष प्रशिक्षण के लिए करनाल स्थित देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. जेल में खुलेगी गोशाला: इस बारे में ​करनाल जिला जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने बताया कि, "बंदियों के पुनर्वास के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत जेल परिसर में ही एक आधुनिक गोशाला का निर्माण किया जाएगा. NDRI के विशेषज्ञ जेल में आकर बंदियों को वैज्ञानिक तरीके से गोपालन, पशुओं की देखभाल और डेयरी मैनेजमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे. हालांकि जब तक जेल में गौशाला बनकर तैयार होगी तब तक जेल के बंदी एनडीआरआई डेरी में जाकर प्रशिक्षण लेंगे ताकि वह गौशाला बनने तक इस कार्य में एक्सपर्ट हो सके. बंदियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें केवल शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि रिहाई के बाद वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें." करनाल से शुरू हुई अनूठी पुनर्वास पहल (ETV Bharat)