हरियाणा की जेलों में कैदी सीखेंगे गोपालन, NDRI के विशेषज्ञ देंगे ट्रेनिंग, करनाल से शुरू हुई अनूठी पुनर्वास पहल
करनाल जिला जेल से शुरू पहल के तहत बंदियों को गोपालन, डेयरी प्रबंधन और कृषि प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.
Published : July 1, 2026 at 5:20 PM IST
करनाल: हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के जीवन सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जेल प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है. अब सूबे की जेलों में बंदियों को गोपालन (डेयरी फार्मिंग) का गुर सिखाया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करनाल की जिला जेल से होने जा रही है. इस विशेष प्रशिक्षण के लिए करनाल स्थित देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
जेल में खुलेगी गोशाला: इस बारे में करनाल जिला जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने बताया कि, "बंदियों के पुनर्वास के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत जेल परिसर में ही एक आधुनिक गोशाला का निर्माण किया जाएगा. NDRI के विशेषज्ञ जेल में आकर बंदियों को वैज्ञानिक तरीके से गोपालन, पशुओं की देखभाल और डेयरी मैनेजमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे. हालांकि जब तक जेल में गौशाला बनकर तैयार होगी तब तक जेल के बंदी एनडीआरआई डेरी में जाकर प्रशिक्षण लेंगे ताकि वह गौशाला बनने तक इस कार्य में एक्सपर्ट हो सके. बंदियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें केवल शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि रिहाई के बाद वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें."
कैदी चलाएंगे मिल्क बूथ: जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने आगे बताया कि, "इस योजना का स्वरूप कुछ इस तरह तैयार किया गया है जिससे जेल प्रशासन और बंदी दोनों को लाभ मिले. गोशाला से मिलने वाले शुद्ध दूध का उपयोग जेल के अंदर ही बंदियों के खान-पान के लिए किया जाएगा. जेल के बाहर विशेष बूथ बनाए जाएंगे. इन बूथों पर प्रशिक्षित कैदी दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद (जैसे पनीर, खोया, घी आदि) आम जनता को बेचेंगे. इससे होने वाली आय से योजना को आगे बढ़ाया जाएगा."
बागवानी और खेती की भी है योजना: जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने कहा कि, "गोपालन के अलावा जेल प्रशासन बंदियों को कृषि क्षेत्र से जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है. आने वाले दिनों में करनाल की अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी टाई-अप किया जाएगा, जिसके तहत कैदियों को सब्जी, फल और फूलों की आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा."
सांसद का मिला सहयोग: इस कार्य के लिए वित्तीय संकट आड़े न आए, इसके लिए सरकार और जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं. जेल अधीक्षक लखबीर सिंह ने जानकारी दी कि राज्यसभा सांसद ने हरियाणा की जेलों में गोशालाओं के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है. इस राशि का उपयोग गोशालाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और साधनों को विकसित करने में किया जाएगा.
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