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'देश में एकमात्र राज्य हरियाणा, जहां के सरकारी स्कूलों के 89 प्रतिशत विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया JEE Advance'- शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

'सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है': शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा के शिक्षा विभाग की बुनियाद योजना और सुपर-100 के तहत विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सपनों को साकार करने में लगे हैं. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने जेईई एडवांस में 89 प्रतिशत परिणाम हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है. ऐसा देश में अन्य किसी भी प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी संस्थान ने आज तक नहीं किया है.

करनालः हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा सुपर 100 के कुरुक्षेत्र स्थित बारना परिसर में यशोदीप सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जेईई एडवांस उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

करनाल में हरियाणा सुपर 100 के बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (ETV Bharat)

क्या बोले विकल्प के डायरेक्टरः विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर नवीन मिश्रा ने बताया कि "235 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस को क्वालीफाई किया है. इनमें 16 ने 99 प्रतिशत से ज्यादा, 35 ने 98 प्रतिशत से ज्यादा, 57 ने 97 प्रतिशत से ज्यादा और 85 ने 95 प्रतिशत से ज्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है."

करनाल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (ETV Bharat)

सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की सोच को बदल रहा है ये ढांचा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "जिस परिसर में सुपर 100 की कक्षाएं चल रही है, यहां पर जो भी कमियों या जरुरत होंगी, उन्हें सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा. आज का दिन गौरव और शुभकामनाओं के साथ-साथ हरियाणा की प्रतिमा और संकल्प को नमन करने का दिन है." उन्होंने कहा कि "पैसों के अभाव में बहुत परिवार अपने बच्चों को बड़े कोर्स में जाने की तैयारी तक नहीं करवा पाते थे. इस बात को हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महसूस किया और सुपर-100 जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया. ये ढांचा सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की सोच को बदल रहा है."

'दोबारा से सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सिफारिशें आने लगी हैं': उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश की आजादी और प्रदेश के बनने के बाद हमारे बुजुर्गों ने पैसे इकट्ठे करके अपने खून-पसीने से खड़ा किया था. उनमें से जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, उनका प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण करवाया जा रहा है. पिछले 25-30 सालों में धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों की हालत और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई. प्रदेश में हमारी सरकार ने आते ही सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया और दोबारा से पंचकूला-फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सिफारिशें आने लगी हैं. ऐसी ही व्यवस्था आने वाले 5 सालों में प्रदेश के हर स्कूल की तैयार की जाएगा. उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी अपने परिवार और स्वयं को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें. उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकारी पूरा करके देगी.

कुशल बिजनेस कार्यक्रम से शिक्षा व्यवस्था में हो रहा है सुधारः शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "प्रदेश सरकार ने कुशल बिजनेस कार्यक्रम चलाया है. इस योजना के हाल ही में हुए कार्यक्रम के लिए 1,23,000 विद्यार्थियों और 18000 टीचरों की टीम बनाई. इन 18000 टीमों में से प्रत्येक जिला की टॉप तीन यानी प्रदेश की कुल 66 टीमों का पंचकूला में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसके साथ ही हिंदुस्तान में हरियाणा पहला राज्य बना, जहां की 66 टीमों पढ़ाई के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं. सरकार की तरफ से इन्हें एक-एक लाख रुपया आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दिया गया है."