हरियाणा पुलिस के IPS को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान, जानें राजेश दुग्गल के 32 सालों का सर्विस रिकॉर्ड
हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे.
Published : January 25, 2026 at 5:33 PM IST
फरीदाबाद: कल यानी 26 जनवरी 2026 को हर साल की तरह इस साल भी देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति मेडल और उत्कृष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा. लिस्ट के अनुसार हरियाणा के एक अधिकारी को राष्ट्रपति और 12 अन्य अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट में हरियाणा पुलिस के डीआईजी राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा.
संयुक्त पुलिस आयुक्त फरीदाबाद राजेश दुग्गल, भा.पु.से., हरियाणा पुलिस विभाग के एक अत्यंत अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ एवं साहसी अधिकारी हैं. उन्होंने दिनांक 09 दिसंबर 1993 को हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं प्रारंभ की. अपनी प्रभावशाली कार्यशैली, साहस, अनुशासन, कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण एवं बेदाग छवि के कारण वे पुलिस विभाग में विशेष पहचान रखते हैं. लगभग 32 वर्षों के अपने गौरवशाली सेवाकाल में उनका सर्विस रिकॉर्ड अत्यंत उत्कृष्ट रहा है.
राजेश दुग्गल ने निभाई अहम भूमिका: लंबे कार्यकाल के दौरान राजेश दुग्गल ने भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों, हड़ताल, राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस दौरान दुग्गल ने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, लोकसभा, विधानसभा व अन्य चुनावों में पुलिस प्रबंधन, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों/मेलों में सुरक्षा व्यवस्था, संगीन अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़, कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किए हैं.
सरकार ने किया सम्मानित: राजेश दुग्गल ने पुलिस अधीक्षक झज्जर व पलवल रहते हुए नशीले/मादक पदार्थ व अवैध हथियारों की तस्करी/कब्जा में रखने/ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्रवाई की है. उनके उत्कृष्ट कार्यों के परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर पुलिस विभाग एवं सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार एवं पदकों से सम्मानित किया गया है.
बतौर पुलिस अधीक्षक भी निभाई अहम जिम्मेदारियां: राजेश दुग्गल, भा.पु.से. हरियाणा पुलिस में रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, पानीपत व नूंह जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक/पुलिस कप्तान के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. जिनमें से पलवल व झज्जर में दो-दो बार पुलिस अधीक्षक/पुलिस कप्तान के पद पर नियुक्त रहे. वहीं, गुरुग्राम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) तथा पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद में 4 बार पुलिस उपायुक्त के रूप में (सेंट्रल जोन, मुख्यालय एवं पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ जोन) नियुक्त रहे हैं. उन्होंने पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स गुरुग्राम तथा राज्य अपराध शाखा में भी बतौर पुलिस अधीक्षक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं.
गुरुग्राम में भी दी सेवाएं: वर्ष 2024 में पुलिस उपायुक्त, बल्लभगढ़ के पद पर रहते हुए उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया. इसके बाद उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम तथा राज्य अपराध शाखा, गुरुग्राम में पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दीं. नवंबर 2024 से वे पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं. जहां उनके पास शस्त्र लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फरीदाबाद का कार्यभार है तथा यातायात, फरीदाबाद का अतिरिक्त कार्यभार भी है.
2010 में भी मिल चुका है सम्मान: राजेश दुग्गल, भा.पु.से. ने सहायक पुलिस आयुक्त, उद्योग विहार, गुरुग्राम एवं पुलिस उपाधीक्षक, लोकायुक्त के पद पर रहते हुए भी उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किए. दिनांक 18.12.2008 को पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम में सहायक पुलिस आयुक्त, उद्योग विहार के पद पर रहते हुए थाना राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम क्षेत्र में कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ पोचू निवासी सूरज विहार, दादरी, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उक्त कुख्यात अपराधी पुलिस कार्रवाई के दौरान मारा गया. इस अद्वितीय साहस एवं वीरता के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर President's Police Medal for Gallantry से सम्मानित किया गया.
2014 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी हो चुके सम्मानित: इसके अलावा, पुलिस विभाग में उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें गणतंत्र दिवस 2014 पर President's Police Medal for Meritorious Service से सम्मानित किया गया. वहीं, उनकी विशिष्ट एवं अतुलनीय सेवाओं को मान्यता देते हुए गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें President's Police Medal for Distinguished Service से सम्मानित किया गया है.
