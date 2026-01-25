ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस के IPS को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान, जानें राजेश दुग्गल के 32 सालों का सर्विस रिकॉर्ड

फरीदाबाद: कल यानी 26 जनवरी 2026 को हर साल की तरह इस साल भी देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति मेडल और उत्कृष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा. लिस्ट के अनुसार हरियाणा के एक अधिकारी को राष्ट्रपति और 12 अन्य अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट में हरियाणा पुलिस के डीआईजी राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा.

संयुक्त पुलिस आयुक्त फरीदाबाद राजेश दुग्गल, भा.पु.से., हरियाणा पुलिस विभाग के एक अत्यंत अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ एवं साहसी अधिकारी हैं. उन्होंने दिनांक 09 दिसंबर 1993 को हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं प्रारंभ की. अपनी प्रभावशाली कार्यशैली, साहस, अनुशासन, कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण एवं बेदाग छवि के कारण वे पुलिस विभाग में विशेष पहचान रखते हैं. लगभग 32 वर्षों के अपने गौरवशाली सेवाकाल में उनका सर्विस रिकॉर्ड अत्यंत उत्कृष्ट रहा है.

राजेश दुग्गल ने निभाई अहम भूमिका: लंबे कार्यकाल के दौरान राजेश दुग्गल ने भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों, हड़ताल, राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस दौरान दुग्गल ने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, लोकसभा, विधानसभा व अन्य चुनावों में पुलिस प्रबंधन, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों/मेलों में सुरक्षा व्यवस्था, संगीन अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़, कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किए हैं.

सरकार ने किया सम्मानित: राजेश दुग्गल ने पुलिस अधीक्षक झज्जर व पलवल रहते हुए नशीले/मादक पदार्थ व अवैध हथियारों की तस्करी/कब्जा में रखने/ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्रवाई की है. उनके उत्कृष्ट कार्यों के परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर पुलिस विभाग एवं सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार एवं पदकों से सम्मानित किया गया है.

बतौर पुलिस अधीक्षक भी निभाई अहम जिम्मेदारियां: राजेश दुग्गल, भा.पु.से. हरियाणा पुलिस में रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, पानीपत व नूंह जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक/पुलिस कप्तान के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. जिनमें से पलवल व झज्जर में दो-दो बार पुलिस अधीक्षक/पुलिस कप्तान के पद पर नियुक्त रहे. वहीं, गुरुग्राम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) तथा पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद में 4 बार पुलिस उपायुक्त के रूप में (सेंट्रल जोन, मुख्यालय एवं पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ जोन) नियुक्त रहे हैं. उन्होंने पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स गुरुग्राम तथा राज्य अपराध शाखा में भी बतौर पुलिस अधीक्षक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं.