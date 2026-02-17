ETV Bharat / state

भिवानी में चीटफंड निवेशकों का फूटा गुस्सा, दी चेतावनी, बोले- "सरकार से नहीं मिली पूंजी तो करेंगे उग्र आंदोलन"

"नहीं मिली पूंजी तो करेंगे उग्र आंदोलन": इस दौरान तप जप संगठन जिला अध्यक्ष रमेश तंवर ने कहा कि, "3 लाख कंपनियों ने देश के 50 करोड़ लोगों का पैसा लेकर भाग गए, और बड्स एक्ट-2019 लागू होने के बावजूद भी लोगों को पैसा नहीं मिला. अगर सरकार ने पैसा नहीं लौटाया, तो हम बड़े प्रदर्शन को मजबूर होंगे."

भिवानी: पीएसीएल, आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी, सहारा इंडिया, किमफ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड और नेटर कर्मिशियल स्टेट लिमिटेड जैसी विभिन्न चीटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने भिवानी के सुरेंद्र सिंह पार्क के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से अपनी जमापूंजी लौटाने की मांग की.

न्याय की आस में वर्षों से संघर्ष: वहीं, तप जप संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री दयानंद ने कहा कि, "सरकार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं लौटाकर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है. पिछले वर्षों से निवेशक अपनी पूंजी लौटाने की आस में सरकार से गुहार लगा रहे हैं. इस दौरान लाखों नागरिक और सैनिक आत्महत्या तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती."

बड्स एक्ट-2019 के तहत कार्यालयों से भी नहीं मिली राहत: तप जप संगठन के प्रदेश प्रधान रामजस ने बताया, "बड्स एक्ट-2019 के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोले गए थे और 180 दिन में जमापूंजी लौटाने का प्रावधान था. लेकिन कार्यालय खुलने के बावजूद पीड़ित निवेशकों की पूंजी उन्हें नहीं मिल पाई." उन्होंने चेतावनी दी कि, "अगर सरकार ने 30 अप्रैल तक पैसा नहीं लौटाया, तो एक मई को संसद का घेराव कर देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

निवेशकों का बड़ा आंदोलन तय: पीड़ित निवेशक उमेद सिंह ने कहा, "सरकार को चाहिए कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए. आमजन की पूंजी वापस लौटाई जाए. यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे." वहीं, रमेश तंवर ने भी कहा कि वे पीड़ित निवेशकों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और सरकार को जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करेंगे.

