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हरियाणा बनेगा उद्योगों का बड़ा हब, 11 हजार करोड़ के निवेश से लेकर हजारों एकड़ में IMT का विस्तार, खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

हरियाणा बनेगा उद्योगों का बड़ा हब ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में औद्योगिक निवेश बढ़ने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है. मानेसर, रोहतक, बावल, खरखौदा, फरीदाबाद और सोहना की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में बड़े उद्योगों की मौजूदगी से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और सहायक कारोबार के विस्तार की संभावनाएं बढ़ रही हैं. सरकार अब नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ मौजूदा क्षेत्रों के विस्तार और श्रमिकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दे रही है.

छह IMT में हजारों एकड़ का औद्योगिक नेटवर्क: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की ओर से विकसित छह प्रमुख औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इनमें IMT मानेसर करीब 4,000 एकड़, रोहतक 3,600 एकड़, बावल 3,300 एकड़, खरखौदा 3,200 एकड़, फरीदाबाद 1,800 एकड़ और सोहना करीब 1,500 एकड़ में फैली है. इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, औद्योगिक प्लॉट और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.

निवेश से बदल रहा औद्योगिक परिदृश्य: हरियाणा में कई बड़ी कंपनियां अपनी परियोजनाओं के जरिये औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं. उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, मारुति सुजुकी की करीब 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजना प्रमुख है. वहीं, एटीएल कंपनी 178 एकड़ में 7,000 करोड़ रुपये और यूनो मिंडा 94 एकड़ में 11,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं से जुड़ी है. डेयरी, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण को भी बढ़ावा: आदित्य बिड़ला समूह की परियोजना में 70 एकड़ पर 1,140 करोड़ रुपये, टोयोटा बोशोकु की 21 एकड़ पर 400 करोड़ रुपये और अमूल की 10 एकड़ पर 300 करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा, डेंसो 37 एकड़ में 570 करोड़ रुपये, फ्लिपकार्ट 140 एकड़ में 1,300 करोड़ रुपये, फैवेली ट्रांसपोर्ट 5 एकड़ में 200 करोड़ रुपये और यूफ्लेक्स 14 एकड़ में 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से जुड़ी हैं. कई क्षेत्रों की कंपनियों की मौजूदगी: प्रदेश में यामाहा, एस्कॉर्ट्स, व्हर्लपूल, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट्स, जेसीबी, होंडा, सन फार्मा, पैनासोनिक, हीरो, डीएलएफ, गूगल, टाटा, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और एयरटेल सहित कई कंपनियों की औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां भी हैं. इससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा भंडारण और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं सामने आती हैं. विदेशी निवेश पर भी नजर: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के मुताबिक, प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "प्रदेश में औद्योगिक निवेश का लगातार विस्तार हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हरियाणा देश और वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन रहा है." सिंगापुर दौरे से निवेश की संभावनाएं: डॉ. अग्रवाल के अनुसार, नए उद्योगों की स्थापना और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में सिंगापुर का दौरा कर चुका है. इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य प्रदेश में नई औद्योगिक परियोजनाओं के अवसर तलाशना और निवेशकों को हरियाणा की औद्योगिक सुविधाओं से जोड़ना है. फैक्ट्री में नौकरी से आगे बढ़ेगा रोजगार का दायरा: औद्योगिक परियोजनाओं का असर केवल कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता. नई इकाइयों के संचालन के लिए इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, मशीन ऑपरेटर, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारियों की जरूरत होती है. इसके साथ ही माल ढुलाई, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, निर्माण, सुरक्षा, खानपान और औद्योगिक रखरखाव जैसी सेवाओं में भी काम के अवसर बनते हैं.