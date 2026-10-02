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हरियाणा में मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत, बी-बॉक्स के नुकसान पर मिलेगा बीमा कवर, सरकार देगी मुआवजा

हरियाणा में मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत ( ETV Bharat )

करनाल: प्राकृतिक आपदा, आगजनी या सड़क हादसे में मधुमक्खियों की कॉलोनी और बी-बॉक्स को होने वाले नुकसान से अब मधुमक्खी पालकों को आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ेगा. हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे में शामिल किया है. योजना के तहत निर्धारित जोखिमों में नुकसान होने पर मधुमक्खी पालकों को बीमा राशि का लाभ मिलेगा.

डीसी ने बताया योजना का उद्देश्य: करनाल के जिला उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि, "इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं की स्थिति में मधुमक्खी पालकों को आर्थिक संबल देना है. इससे उनकी आजीविका को जोखिम से सुरक्षा मिलेगी." कॉलोनी और बी-बॉक्स पर 1250 रुपए का कवर: उद्यान विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी और प्रत्येक बी-बॉक्स के लिए 1250 रुपए की बीमित राशि निर्धारित की गई है. एक मधुमक्खी पालक अधिकतम 250 कॉलोनियों और 250 बी-बॉक्स का बीमा करा सकता है. इस तरह अधिकतम 6.25 लाख रुपए तक का बीमा कवर लिया जा सकता है. किसान को देना होगा सिर्फ 4 प्रतिशत प्रीमियम: योजना में बीमित राशि का 96 प्रतिशत हिस्सा सरकारी सहयोग से कवर होगा, जबकि मधुमक्खी पालक को केवल 4 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. यानी एक कॉलोनी के लिए 50 रुपए और एक बी-बॉक्स के लिए 50 रुपए प्रीमियम निर्धारित है. कॉलोनी और बॉक्स दोनों की एक यूनिट के लिए किसान का खर्च 100 रुपए होगा. दो साल तक जारी रहेगा बीमा कवर: एक बार बीमा कराने के बाद योजना का सुरक्षा कवर दो वर्षों तक प्रभावी रहेगा. इससे मधुमक्खी पालकों को बार-बार बीमा कराने की जरूरत नहीं होगी. प्रशासन ने पालकों से समय रहते अपनी कॉलोनियों और बी-बॉक्स का पंजीकरण कराने की अपील की है. बाढ़, जलभराव और आग से नुकसान भी कवर: योजना के तहत अचानक आने वाली बाढ़, जलभराव और आगजनी के कारण मधुमक्खी कॉलोनियों के नष्ट होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा मधुमक्खियों में किसी गंभीर बीमारी या महामारी की सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि होने पर उससे हुए नुकसान को भी बीमा के दायरे में रखा गया है.