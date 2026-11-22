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इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति, फिल्म निर्माताओं को शूटिंग लोकेशन की दी गई जानकारी

57th International Film Festival ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: गोवा में आयोजित 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत आयोजित वेव्स फिल्म बाजार में हरियाणा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और फिल्म निर्माण की संभावनाओं के साथ खास उपस्थिति दर्ज करवा रहा है. राज्य सरकार की ओर से स्थापित पवेलियन के माध्यम से देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, प्रोडक्शन हाउस और फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को हरियाणा की फिल्म नीति, शूटिंग लोकेशन और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जा रही है.

हरियाणा में फिल्म निर्माण के लिए निर्माताओं ने दिखाई दिलचस्पी: वेव्स फिल्म बाजार के पहले दिन फिल्म क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने हरियाणा में फिल्म निर्माण और इससे संबंधित गतिविधियों की संभावनाओं में रुचि दिखाई. पवेलियन में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, प्रदेश में उपलब्ध विविध शूटिंग लोकेशन तथा फिल्म निर्माताओं को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है.