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यूपी की IPS बेटी बनेगी हरियाणा की बहू, पंचकूला के एडीसी विवेक आर्य संग लेगी सात फेरे

यूपी की IPS बेटी बनेगी हरियाणा की बहू ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की शादियों का सिलसिला दशकों से जारी रहा है. अब इस अध्याय में दो नवनियुक्त युवा आईएएस और आईपीए के नाम जुड़े हैं, जो हरियाणा के एक ही जिले पंचकूला में तैनात हैं. यह जिला पंचकूला में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस एवं अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) विवेक आर्य और आईपीएस एवं पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अदिति सिंह शामिल हैं.

दरअसल, आईएएस विवेक आर्य मूल रूप से हरियाणा के जिला चरखी-दादरी के रहने वाले हैं, जबकि अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं. इस युवा जोड़े के अलावा इससे पहले भी हरियाणा कैडर के कई आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की शादियां होती रही हैं.

आईएएस से रिश्ता बना कैडर बदलने का कारण: मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ (शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा) की रहने वाली आईपीएस अदिति सिंह को यूपीएससी में चयन के बाद हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ था. लेकिन इसके बाद उनका रिश्ता हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक आर्य से होना तय हुआ. निकट ही शादी का समय तय होने के कारण आईपीएस अदिति सिंह को अंतर-कैडर स्थानांतरण के अनुसार हरियाणा कैडर मिल गया. इसके साथ ही संयोग की बात यह रही कि दोनों अधिकारियों की तैनाती एक साथ हरियाणा के जिला पंचकूला में हुई. नतीजतन मौजूदा समय में आईएएस विवेक आर्य प्रशासन में बतौर एडीसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि आईपीएस अदिति सिंह बतौर डीसीपी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. पंचकूला के एडीसी विवेक आर्य संग लेगी सात फेरे (ETV Bharat) हल्दी की रस्म पूरी-आज होंगे सात फेरे: दोनों अधिकारियों की शादी से पहले 10 से 12 नवंबर तक हल्दी और अन्य पारंपरिक रस्मों को पूरा किया गया. यह रस्म भिवानी के बाढड़ा में रीति-रिवाज के साथ पूरी की गई, जिन कार्यक्रमों में बाढड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास समेत अन्य राजनीतिक-सामाजिक लोग शामिल हुए. इस दौरान पंचकूला के एडीसी एवं परिणय सूत्र में बंधने जा रहे विवेक आर्य अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ अतिथियों का स्वागत करते दिखे. आईएएस विवेक आर्य के पिता का खाद-बीज का व्यवसाय: आईएएस विवेक आर्य हरियाणा के जिला चरखी-दादरी के गांव गोपी के रहने वाले हैं. उनके परिवार का बाढड़ा कस्बे में करीब पचास वर्षों से खाद-बीज का व्यवसाय है और पिता वीरेंद्र सिंह आर्य का स्पेयर पार्ट्स का व्यापार है. विवेक आर्य के एक बड़े भाई वर्ष 2018 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं. आईएएस विवेक आर्य के शैक्षणिक दौर की बात करें तो उन्होंने सैनिक स्कूल, कुंजपुरा से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से रिकॉर्ड अंक लेकर स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की.