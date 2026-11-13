यूपी की IPS बेटी बनेगी हरियाणा की बहू, पंचकूला के एडीसी विवेक आर्य संग लेगी सात फेरे
Haryana IAS IPS Wedding: पंचकूला के एडीसी विवेक आर्य और यूपी की आईपीएस अदिति सिंह आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
Published : November 13, 2026 at 2:02 PM IST
पंचकूला: हरियाणा कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की शादियों का सिलसिला दशकों से जारी रहा है. अब इस अध्याय में दो नवनियुक्त युवा आईएएस और आईपीए के नाम जुड़े हैं, जो हरियाणा के एक ही जिले पंचकूला में तैनात हैं. यह जिला पंचकूला में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस एवं अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) विवेक आर्य और आईपीएस एवं पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अदिति सिंह शामिल हैं.
दरअसल, आईएएस विवेक आर्य मूल रूप से हरियाणा के जिला चरखी-दादरी के रहने वाले हैं, जबकि अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं. इस युवा जोड़े के अलावा इससे पहले भी हरियाणा कैडर के कई आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की शादियां होती रही हैं.
आईएएस से रिश्ता बना कैडर बदलने का कारण: मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ (शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा) की रहने वाली आईपीएस अदिति सिंह को यूपीएससी में चयन के बाद हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ था. लेकिन इसके बाद उनका रिश्ता हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक आर्य से होना तय हुआ. निकट ही शादी का समय तय होने के कारण आईपीएस अदिति सिंह को अंतर-कैडर स्थानांतरण के अनुसार हरियाणा कैडर मिल गया. इसके साथ ही संयोग की बात यह रही कि दोनों अधिकारियों की तैनाती एक साथ हरियाणा के जिला पंचकूला में हुई. नतीजतन मौजूदा समय में आईएएस विवेक आर्य प्रशासन में बतौर एडीसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि आईपीएस अदिति सिंह बतौर डीसीपी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं.
हल्दी की रस्म पूरी-आज होंगे सात फेरे: दोनों अधिकारियों की शादी से पहले 10 से 12 नवंबर तक हल्दी और अन्य पारंपरिक रस्मों को पूरा किया गया. यह रस्म भिवानी के बाढड़ा में रीति-रिवाज के साथ पूरी की गई, जिन कार्यक्रमों में बाढड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास समेत अन्य राजनीतिक-सामाजिक लोग शामिल हुए. इस दौरान पंचकूला के एडीसी एवं परिणय सूत्र में बंधने जा रहे विवेक आर्य अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ अतिथियों का स्वागत करते दिखे.
आईएएस विवेक आर्य के पिता का खाद-बीज का व्यवसाय: आईएएस विवेक आर्य हरियाणा के जिला चरखी-दादरी के गांव गोपी के रहने वाले हैं. उनके परिवार का बाढड़ा कस्बे में करीब पचास वर्षों से खाद-बीज का व्यवसाय है और पिता वीरेंद्र सिंह आर्य का स्पेयर पार्ट्स का व्यापार है. विवेक आर्य के एक बड़े भाई वर्ष 2018 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं. आईएएस विवेक आर्य के शैक्षणिक दौर की बात करें तो उन्होंने सैनिक स्कूल, कुंजपुरा से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से रिकॉर्ड अंक लेकर स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की.
131वीं रैंक आने से पहले सेना में लेफ्टिनेंट: विवेक आर्य को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 131वीं रैंक मिली. जबकि इससे करीब दस दिन पहले उनका चयन सीडीएस के माध्यम से सेना में बतौर लेफ्टिनेंट और परिणाम के दिन की सुबह डिप्टी कमांडेंट के पद पर हो गया था. एक साथ तीन बड़ी खबरों ने घर में खुशियों की बंपर बरसात की. इससे परिवार से लेकर गांव, जिले और प्रदेश भर से हर कोई परिवार को बधाइयां दे रहा था.
जानें कौन हैं आईपीएस अदिति सिंह: वहीं, आईपीएस अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं. उनके पिता डॉ. संजीव सिंह एमडी फिजिशियन हैं और मां ज्योति सिंह कलक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक सेवारत हैं. अदिति सिंह की स्कूली शिक्षा मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई, जहां से उन्होंने 2013 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की. फिर 2017 में गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की. इसके बाद दिल्ली और फिर कोरोना के दौर में घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी की. इसके अलावा वह कॉलेज में वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही हैं, साथ ही योग समेत अन्य स्पोर्ट्स इवेंट में भी दिलचस्पी बनाए रखी.
पहले एसडीएम और फिर आईपीएस बनी: अदिति सिंह को यूपीपीएससी-2020 में 54वां रैंक मिला था, जिसके आधार पर वह एसडीएम पद के लिए चुनी गई. लेकिन फिर यूपीएससी में ऑल इंडिया (एआईआर) 679वां रैंक मिला और आईपीएस बनीं.
इन आईएएस-आईपीएस की भी हुई शादियां: इससे पहले भी हरियाणा कैडर और अन्य कैडर के कई आईएएस व आईपीएस अधिकारियों ने आपसी विवाह किए हैं.
- अभिनव सिवाच और आशना चौधरी: हरियाणा कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारी अभिनव सिवाच (वर्तमान में पिहोवा में एसडीएम) ने उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी (मथुरा में एएसपी) के साथ 27 नवंबर को विवाह किया है. दोनों की मुलाकात मसूरी स्थित LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान हुई.
- डॉ. बलप्रीत सिंह और उपासना: 2019 बैच के आईएएस अधिकारी डा. बलप्रीत सिंह ने हरियाणा कैडर की 2017 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी उपासना से विवाह किया है. इसके बाद उनका केरल कैडर से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर हुआ था.
- राहुल मोदी और दीप्ति गर्ग: 2020 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल मोदी (त्रिपुरा कैडर से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर लिया) का विवाह हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी दीप्ति गर्ग से हुआ है.
- हितेश मीणा और रेणु सोगन: 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हितेश मीणा (पलवल में एडीसी हैं) और आईएएस अधिकारी रेणु सोगन (पश्चिम बंगाल कैडर से हरियाणा आई) भी दंपती हैं.
- उत्सव आनंद और अंजलि श्रोत्रिय: 2022 बैच के आईएएस अधिकारी उत्सव आनंद (उत्तर प्रदेश कैडर से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर) की शादी उनकी बैचमेट आईएएस अधिकारी अंजलि श्रोत्रिय से हुई है.
- शांतनु शर्मा और सी. जयश्रद्धा: 2020 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु शर्मा (असम-मेघालय कैडर से ट्रांसफर लिया) का विवाह हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी सी. जयश्रद्धा से हुई है.
- इन्होंने भी की शादी: इनके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के जोड़ों में वी. उमाशंकर व दीप्ति उमाशंकर, अभिलक्ष लिखी व सुकृति वोहरा लिखी, आशिमा बराड़ व मंदीप सिंह बराड़ और ए. श्रीनिवास व मोना ए. श्रीनिवास शामिल हैं.
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