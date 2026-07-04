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हरियाणा के 19 जिलों में HTET लेवल-3 एग्जाम संपन्न, परीक्षार्थियों की हुई सख्त चेकिंग, बाल तक खुलवाए गए

हरियाणा के 19 जिलों में HTET लेवल-3 एग्जाम संपन्न ( ETV Bharat )