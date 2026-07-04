हरियाणा के 19 जिलों में HTET लेवल-3 एग्जाम संपन्न, परीक्षार्थियों की हुई सख्त चेकिंग, बाल तक खुलवाए गए
हरियाणा के 19 जिलों में आज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET ) का आयोजन किया गया. दोपहर तीन बजे एग्जाम की शुरुआत हुई थी.
Published : July 4, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 5:57 PM IST
सिरसा/रोहतक/चरखी दादरी : हरियाणा के 19 जिलों में आज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) की लेवल 3 परीक्षा का आयोजन किया गया. दोपहर तीन बजे से एग्जाम की शुरुआत हुई जो शाम को साढ़े पांच बजे तक चली. प्रदेशभर के 238 परीक्षा केंद्रों पर 73,091 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है. परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और 128 उड़नदस्तों की तैनाती की गई थी.
परीक्षार्थियों की हुई सख्त चेकिंग : इस वर्ष HTET के लिए कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इनमें 1,66,137 महिला और 67,157 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) के लिए एग्जाम सेंटर पर दोपहर साढ़े 12 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी. इस दौरान अभ्यर्थियों को सख्त नियमों के चलते कई परेशानियों को सामना भी करना पड़ा. कई परीक्षार्थियों की चूड़ी, रबर हेयरबैंड और कलावा तक उतरवा लिया गया. तब कहीं जाकर उन्हें परीक्षा में प्रवेश मिला. हिसार में महिला परीक्षार्थियों के बाल तक खुलवाकर चेकिंग की गई. एग्जाम सेंटर पर दोपहर 2 बजे तक एंट्री करनी थी, ऐसे में कई परीक्षार्थी और उनके पैरेंट्स लेट होने के चलते दौड़ते हुए परीक्षा सेंटर पहुंचते नज़र आए.
तीनों स्तरों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है:
- लेवल-1 (PRT): 41,062 अभ्यर्थी
- लेवल-2 (TGT): 1,19,141 अभ्यर्थी
- लेवल-3 (PGT): 73,091 अभ्यर्थी
परीक्षा का पूरा शेड्यूल
- 4 जुलाई: लेवल-3 (PGT), दोपहर 3:00 बजे से 5:30 बजे तक
- 5 जुलाई: लेवल-2 (TGT), सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक
- 5 जुलाई: लेवल-1 (PRT), दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
सिरसा में परीक्षा संपन्न : हरियाणा के सिरसा में भी एचटेट लेवल 3 परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. जिले में परीक्षा के लिए कुल 24 केंद्र बनाए गए थे. परीक्षार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए आसपास के गांव में जहां बसों को चलाया गया, वहीं एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी लगाई गई थी. इसके साथ साथ हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया था ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो. परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्होंने अच्छे से परीक्षा की तैयारी की है. इस बीच सिरसा रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज परीक्षा का पहला दिन है. आज के लिए 13 केंद्र बनाए गए थे. उन्होंने बताया कि इसके लिए रोडवेज विभाग ने पूरी तैयारी की थी. परीक्षार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए आसपास के गांव में बसों को चलाया गया है.
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