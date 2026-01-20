ETV Bharat / state

सिरसा में HSNCB की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

सिरसा में HSNCB ने 50 लाख की हेरोइन सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

HSNCB Busts Drug Racket
HSNCB की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
सिरसा: हरियाणा सरकार के नशा मुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी कर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है.

नाकाबंदी और त्वरित कार्रवाई: इस बारे में यूनिट प्रभारी उप निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि, "पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा IPS के निर्देशानुसार टीम थाना ओढ़ा क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर मोटरसाइकिल पर हेरोइन लेकर गांव ओढ़ा से ख्योवाली होते हुए रघुआना जाएंगे. सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा."

50 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

अवैध हेरोइन और सामान बरामद: तलाशी के दौरान तस्करों के पास से टीम ने 265 ग्राम हेरोइन, तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निर्मल पुत्र श्यामलाल और बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू पुत्र जगदीश सिंह, निवासी गांव रघुआना, जिला सिरसा के रूप में हुई है.

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज: अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ थाना ओढ़ा, जिला डबवाली में NDPS एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बड़े स्तर पर नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं और हेरोइन की खेप पंजाब के तरनतारन से मंगवाई गई थी.

नेटवर्क की गहन जांच जारी: पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया है. रिमांड के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मुख्य सप्लायरों और चेहरों का पता लगाने की कार्रवाई जारी रहेगी. अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता हरियाणा को नशामुक्त बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम है.

