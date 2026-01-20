ETV Bharat / state

सिरसा में HSNCB की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

सिरसा: हरियाणा सरकार के नशा मुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी कर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है. नाकाबंदी और त्वरित कार्रवाई: इस बारे में यूनिट प्रभारी उप निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि, "पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा IPS के निर्देशानुसार टीम थाना ओढ़ा क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर मोटरसाइकिल पर हेरोइन लेकर गांव ओढ़ा से ख्योवाली होते हुए रघुआना जाएंगे. सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा." 50 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)