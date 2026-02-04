ETV Bharat / state

हरियाणा में जमीन और मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड ने जारी की ई-नीलामी की तारीख

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संपत्तियों की ई-नीलामी करेगी ( Etv Bharat )

पंचकूला: हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा अब जल्द ही आरक्षित और सामान्य संपत्तियों की ई-नीलामी करने जा रहा है. नई संशोधित नीति के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा ई-नीलामी की तिथियां भी घोषित कर दी गई है. यह ई-नीलामी 18 फरवरी, 9 मार्च, 1 अप्रैल और 25 फरवरी, 17 मार्च व 15 अप्रैल 2026 को होगी.