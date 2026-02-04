ETV Bharat / state

हरियाणा में जमीन और मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड ने जारी की ई-नीलामी की तारीख

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड आरक्षित और सामान्य संपत्तियों की ई-नीलामी 18 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच करेगी.

Haryana Housing Board e auctions
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संपत्तियों की ई-नीलामी करेगी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा अब जल्द ही आरक्षित और सामान्य संपत्तियों की ई-नीलामी करने जा रहा है. नई संशोधित नीति के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा ई-नीलामी की तिथियां भी घोषित कर दी गई है. यह ई-नीलामी 18 फरवरी, 9 मार्च, 1 अप्रैल और 25 फरवरी, 17 मार्च व 15 अप्रैल 2026 को होगी.

आवासीय सम्पतियां
स्टेशनसेक्टरई-निलामी की तिथि
अंबाला कैंट 42

18 फरवरी 2026,

09 मार्च 2026 और

एक अप्रैल 2026

यमुनानगर 12
अलीपुर12
पलवल 6,11,14
फरीदाबाद 70
गुरुग्राम 48 और 49 नॉर्थ स्टार, सेक्टर 73, सेक्टर 67
सोहना 11 और 14
रेवाड़ी 26, 19, 25 और 26, 6 और 7
धारूहेड़ा 7,23,1, 1ए और 28
जनरल आवासीय संपत्तियां
पंचकूला 31
सोनीपत23


अन्य नियम-शर्तें: शेष 75% राशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 100 दिन के भीतर (ब्याज मुक्त) या 3 वर्ष की छमाही किस्तों द्वारा भुगतान (ब्याज सहित) करने का प्रावधान है. वहीं, ई-नीलामी पोर्टल https://hbh.gov.in पर ई-नीलामी सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी. किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9106196864, 6354910157 पर संपर्क किया जा सकता है. गौर करने वाली बात यह भी है कि ईएमडी जमा करवाने की अंतिम तिथि तय ई-ऑक्शन की तिथि से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक होगी.

आवासीय सम्पतियां
स्टेशनसेक्टरई-निलामी की तिथि
फतेहाबाद 4,7

25 फरवरी 2026

17 मार्च 2026 और

15 अप्रैल 2026

रोहतक 27,28,34,35,37,26,28,36ए
हिसार 1,4,24, तलवंडी राणा सेक्टर 1
झज्जर 7
रतिया 6
सिरसा21
टोहाना 6 और 7
घरौंडा 9
कैथल 29 और 33
करनाल 28(न्यू), 28(ओल्ड), 45 (न्यू), 45(ओल्ड), 33,36
नरवाना 19 बसंत विहार
कुरुक्षेत्र 9,29,32,31-32
पानीपत 39-P/NATH, 39-TDI, 19-अंसल सिटी
जनरल आवासीय संपत्तियां
जींद 8
सिरसा 19, टाइप बी
