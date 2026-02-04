हरियाणा में जमीन और मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड ने जारी की ई-नीलामी की तारीख
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड आरक्षित और सामान्य संपत्तियों की ई-नीलामी 18 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच करेगी.
Published : February 4, 2026 at 4:03 PM IST
पंचकूला: हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा अब जल्द ही आरक्षित और सामान्य संपत्तियों की ई-नीलामी करने जा रहा है. नई संशोधित नीति के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा ई-नीलामी की तिथियां भी घोषित कर दी गई है. यह ई-नीलामी 18 फरवरी, 9 मार्च, 1 अप्रैल और 25 फरवरी, 17 मार्च व 15 अप्रैल 2026 को होगी.
|आवासीय सम्पतियां
|स्टेशन
|सेक्टर
|ई-निलामी की तिथि
|अंबाला कैंट
|42
18 फरवरी 2026,
09 मार्च 2026 और
एक अप्रैल 2026
|यमुनानगर
|12
|अलीपुर
|12
|पलवल
|6,11,14
|फरीदाबाद
|70
|गुरुग्राम
|48 और 49 नॉर्थ स्टार, सेक्टर 73, सेक्टर 67
|सोहना
|11 और 14
|रेवाड़ी
|26, 19, 25 और 26, 6 और 7
|धारूहेड़ा
|7,23,1, 1ए और 28
|जनरल आवासीय संपत्तियां
|पंचकूला
|31
|सोनीपत
|23
अन्य नियम-शर्तें: शेष 75% राशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 100 दिन के भीतर (ब्याज मुक्त) या 3 वर्ष की छमाही किस्तों द्वारा भुगतान (ब्याज सहित) करने का प्रावधान है. वहीं, ई-नीलामी पोर्टल https://hbh.gov.in पर ई-नीलामी सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी. किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9106196864, 6354910157 पर संपर्क किया जा सकता है. गौर करने वाली बात यह भी है कि ईएमडी जमा करवाने की अंतिम तिथि तय ई-ऑक्शन की तिथि से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक होगी.
|आवासीय सम्पतियां
|स्टेशन
|सेक्टर
|ई-निलामी की तिथि
|फतेहाबाद
|4,7
25 फरवरी 2026
17 मार्च 2026 और
15 अप्रैल 2026
|रोहतक
|27,28,34,35,37,26,28,36ए
|हिसार
|1,4,24, तलवंडी राणा सेक्टर 1
|झज्जर
|7
|रतिया
|6
|सिरसा
|21
|टोहाना
|6 और 7
|घरौंडा
|9
|कैथल
|29 और 33
|करनाल
|28(न्यू), 28(ओल्ड), 45 (न्यू), 45(ओल्ड), 33,36
|नरवाना
|19 बसंत विहार
|कुरुक्षेत्र
|9,29,32,31-32
|पानीपत
|39-P/NATH, 39-TDI, 19-अंसल सिटी
|जनरल आवासीय संपत्तियां
|जींद
|8
|सिरसा
|19, टाइप बी