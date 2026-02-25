ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की अपील खारिज, आरोही मॉडल स्कूलों के अनुबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश बरकरार

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए आरोही मॉडल स्कूलों के अनुबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि एकल पीठ ने बीते नवंबर में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके पदों पर नियमित नियुक्ति देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ताओं की दलील: मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि सोसाइटी के सेवा बायलॉज 2011 के प्रावधान के अनुसार कोई भी अनुबंधित कर्मचारी पांच वर्ष की सेवा के उपरांत नियमित नियुक्ति का हकदार है. अदालत को ये भी बताया गया कि सोसाइटी की जनरल बॉडी ने 12 फरवरी 2019 और 21 जुलाई 2023 की बैठकों में कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय ले लिया था. साथ ही कर्मचारियों की संख्या, वित्तीय प्रभाव और पात्रता का पूरा आंकलन भी किया था. रिकॉर्ड से ये भी स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी के 300 कर्मचारी, जिनमें 15 प्रिंसिपल, 256 पीजीटी, 20 लाइब्रेरियन, 4 क्लर्क और 5 अकाउंट्स क्लर्क इस श्रेणी में आते हैं और नियमितीकरण पर सरकारी खर्च भी कम होगा.