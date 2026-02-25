हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की अपील खारिज, आरोही मॉडल स्कूलों के अनुबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश बरकरार
हरियाणा सरकार को आरोही मॉडल स्कूलों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में भी झटका लगा है.
Published : February 25, 2026 at 8:13 PM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए आरोही मॉडल स्कूलों के अनुबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि एकल पीठ ने बीते नवंबर में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके पदों पर नियमित नियुक्ति देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे.
याचिकाकर्ताओं की दलील: मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि सोसाइटी के सेवा बायलॉज 2011 के प्रावधान के अनुसार कोई भी अनुबंधित कर्मचारी पांच वर्ष की सेवा के उपरांत नियमित नियुक्ति का हकदार है. अदालत को ये भी बताया गया कि सोसाइटी की जनरल बॉडी ने 12 फरवरी 2019 और 21 जुलाई 2023 की बैठकों में कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय ले लिया था. साथ ही कर्मचारियों की संख्या, वित्तीय प्रभाव और पात्रता का पूरा आंकलन भी किया था. रिकॉर्ड से ये भी स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी के 300 कर्मचारी, जिनमें 15 प्रिंसिपल, 256 पीजीटी, 20 लाइब्रेरियन, 4 क्लर्क और 5 अकाउंट्स क्लर्क इस श्रेणी में आते हैं और नियमितीकरण पर सरकारी खर्च भी कम होगा.
सरकार की आपत्तियां अस्वीकार: सरकार द्वारा वित्त विभाग से स्वीकृति आवश्यक होने और नियुक्ति पत्रों में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकने का तर्क दिया. लेकिन कोर्ट द्वारा इन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस बात का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया कि वित्त विभाग ने कभी इन बायलॉज को नकारा हो. साथ ही नियुक्ति, चयन प्रक्रिया और बायलॉज सभी विधिसम्मत थे और सोसाइटी स्वयं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती. सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि नियमितीकरण से सोसाइटी को वित्तीय लाभ होगा. वर्तमान में अनियमित कर्मचारियों पर वार्षिक व्यय 26.76 करोड़ रुपये है, जबकि नियमितीकरण के बाद यह घटकर 25.71 करोड़ रुपये रह जाएगा. नतीजतन सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की बचत होगी.
नियमित मानने और वेतन-भत्तों का भुगतान ब्याज समेत करने के आदेश: अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब सोसाइटी ने स्वयं तय किया कि पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ऐसे में प्रशासनिक देरी नियमों के विपरीत है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सेवा काल पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं, जिसके तहत उन्हें नियमित नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने सभी पात्र कर्मचारियों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से नियमित मानने और वेतन-भत्तों का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत करने के आदेश दिए हैं.