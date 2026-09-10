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पश्चिमी शुष्क हवाओं से हरियाणा में बढ़ी तपिश, 11 जिलों में पारा 35°C पार, 11 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

पश्चिमी शुष्क हवाओं से हरियाणा में बढ़ी तपिश ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: मानसून की सुस्ती और लगातार चल रही पश्चिमी शुष्क हवाओं ने हरियाणा में एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1.0 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सामान्य से 2.6 डिग्री ऊपर पहुंचा दिन का पारा: मौसम में आए इस बदलाव के कारण प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है. तेज धूप और हवा में नमी के कारण लोगों को दिनभर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. कई जिलों में दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. हिसार 38.5°C के साथ प्रदेश में सबसे गर्म: हिसार का अधिकतम तापमान बुधवार को 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. इसके अलावा नूंह में 37.5 डिग्री, रोहतक में 37.1 डिग्री, भिवानी और चरखी दादरी में 37 डिग्री तथा गुरुग्राम में 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. 11 जिलों में 35 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान: वहीं, प्रदेश के कुल 11 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. पश्चिमी शुष्क हवाओं और मानसूनी ब्रेक के कारण दिन की गर्मी लगातार बढ़ रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है.