हरियाणा में भीषण गर्मी ने किया हाल बेहाल, 6 शहरों में तापमान 36°C पार, 14 मार्च से राहत के आसार

चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च के मध्य में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो औसत अधिकतम तापमान से करीब 7.5 डिग्री ज्यादा है. आमतौर पर मार्च महीने में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस समय कई शहरों में पारा 34 से 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है. रात के तापमान में हल्की गिरावट: हालांकि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद यह सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार औसत न्यूनतम तापमान में करीब 0.6 डिग्री की गिरावट आई है, फिर भी यह सामान्य से लगभग 5.1 डिग्री ज्यादा है. आम तौर पर मार्च में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन इस समय कई जिलों में रात का तापमान 16 से 17 डिग्री के करीब बना हुआ है.