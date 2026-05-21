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भीषण गर्मी से तप रहा हरियाणा, पूरे प्रदेश में आज भी मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, 46.9 डिग्री तक पहुंचा तापमान

भीषण गर्मी से तप रहा हरियाणा ( ETV Bharat )