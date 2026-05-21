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भीषण गर्मी से तप रहा हरियाणा, पूरे प्रदेश में आज भी मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, 46.9 डिग्री तक पहुंचा तापमान

हरियाणा में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है. वहीं,आज मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

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भीषण गर्मी से तप रहा हरियाणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 9:47 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में सामान्य हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव जैसी स्थिति बनी हुई है. गुरुवार को भी पूरे हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है और दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं.

रोहतक सबसे गर्म, कई जिलों में 46 डिग्री पार: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा तापमान रोहतक में 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा सिरसा में 46.2°C, भिवानी में 46.0°C, अंबाला में 45.8°C, नारनौल में 45.6°C और हिसार में 45.4°C तापमान दर्ज किया गया. प्रदेशभर में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा और कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई.

रात में भी गर्मी से राहत नहीं: आलम यह है कि प्रदेश में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया. हालांकि पिछले दिन की तुलना में औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत महसूस नहीं हुई. रोहतक में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह: मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तेज धूप और लू के कारण डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. फिलहाल अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.

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