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भीषण गर्मी में झुलस रहे हरियाणावासी, पारा पहुंचा 42°C के पार, लू का अलर्ट जारी, 26 अप्रैल से राहत की उम्मीद

भीषण गर्मी में झुलस रहे हरियाणावासी ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग ने 20 से 24 अप्रैल तक प्रदेश में हीट वेव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. तापमान पहुंचा 42°C के पार: राज्य का अधिकतम तापमान सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक है. नारनौल 42.0°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि रोहतक में 41.6°C और सिरसा में 40.6°C तापमान दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. दिन में लू का दिख रहा असर: मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के जिलों में लू का असर अधिक देखने को मिलेगा. खासकर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच तेज गर्म हवाएं लोगों को झुलसाएंगी. रोहतक और करनाल जैसे शहरों में पहले ही हीटवेव की स्थिति दर्ज की जा चुकी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं.