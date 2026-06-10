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हरियाणा में आंधी-बारिश बेअसर, गर्मी का कहर जारी, प्रदेश के 13 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट

हरियाणा में आंधी-बारिश बेअसर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मंगलवार शाम को कई जिलों में आंधी और बारिश होने के बावजूद गर्मी का असर कम नहीं हुआ है. बुधवार को भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने प्रदेश के 13 जिलों में हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है. रोहतक में सबसे अधिक 45.9 डिग्री तापमान: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान रोहतक में 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा हिसार और सिरसा में 44.8 डिग्री, अंबाला में 43.6 डिग्री, करनाल में 43.4 डिग्री, नूंह में 43.2 डिग्री तथा गुरुग्राम में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. लगातार बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. महेंद्रगढ़ और भिवानी में हुई बारिश: दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश से आंशिक राहत जरूर मिली है. महेंद्रगढ़ जिले में 19 मिलीमीटर तथा भिवानी में 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. नारनौल का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ का 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि बारिश का असर तापमान पर ज्यादा दिखाई नहीं दिया और गर्मी का प्रकोप बना रहा.