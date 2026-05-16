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हरियाणा में फिर बढ़ेगी गर्मी, कल से लू चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

हरियाणा में फिर बढ़ेगी गर्मी, ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले दिनों आई आंधी और हल्की बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 मई से गर्मी तेज होने लगेगी और अगले पांच दिनों तक लू चलने की संभावना है. राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं हरियाणा के तापमान को तेजी से बढ़ाएंगी, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर महसूस होगा. पश्चिम और दक्षिण हरियाणा में ज्यादा असर: भारतीय मौसम विज्ञान विभागने पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की है. 17 मई को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में लू चल सकती है. इसके बाद 18 और 19 मई को रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और पलवल तक इसका असर बढ़ने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है. तापमान में होगी लगातार बढ़ोतरी: मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार से पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. गुरुवार को नूंह प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रोहतक में 40.8 डिग्री, जबकि सिरसा और नरवाना में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया. आने वाले दिनों में गर्म हवाओं के कारण तापमान और बढ़ने की संभावना है.