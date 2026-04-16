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हरियाणा में बढ़ने लगी तपिश, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रात में भी पड़ रही गर्मी

हरियाणा वेदर अपडेट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बुधवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. औसत अधिकतम तापमान में भी 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली. इस असामान्य बढ़ोतरी ने लोगों को समय से पहले ही तेज गर्मी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है. रोहतक-फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी: प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रोहतक और फरीदाबाद में दर्ज किया गया, जहां पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा सात जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा, जिससे दिन के समय लू जैसे हालात बन गए. हिसार, नारनौल, गुरुग्राम, नूंह और जींद जैसे जिलों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जो तेज गर्मी का संकेत है. दिन में लू जैसे हालात, लोगों की बढ़ी परेशानी: तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. खासकर दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं. सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के उपाय अपनाने लगे हैं. किसानों और मजदूरों को इस मौसम में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.