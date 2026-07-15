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हरियाणा में 19 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 15 जिलों में गर्मी-उमस का अलर्ट

हरियाणा में 19 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ने से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 15 जिलों—हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ (नारनौल), जींद, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में गर्म एवं उमस भरे मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिनभर तेज धूप और चिपचिपी उमस के कारण लोगों को भारी असहजता का सामना करना पड़ रहा है. रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ में बारिश से मिली राहत: रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सहित कुछ इलाकों में मंगलवार शाम धूल भरी आंधी के साथ हुई तेज बारिश ने मौसम में थोड़ी राहत जरूर दी. हालांकि यह राहत सीमित क्षेत्रों तक ही रही, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है. 19 जुलाई से बदलेगा मौसम: IMD चंडीगढ़ के अनुसार 17 जुलाई तक दक्षिणी हरियाणा समेत आसपास के क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इससे तापमान में बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है. 18 जुलाई से मौसम में बदलाव शुरू होगा और 19-20 जुलाई के दौरान मानसून दोबारा सक्रिय होने से कई जिलों में अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं.