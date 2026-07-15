हरियाणा में 19 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 15 जिलों में गर्मी-उमस का अलर्ट
हरियाणा के 15 जिलों में आज मौसम विभाग ने गर्मी-उमस का अलर्ट जारी किया है. वहीं, 19 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय होंगे.
Published : July 15, 2026 at 9:45 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ने से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 15 जिलों—हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ (नारनौल), जींद, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में गर्म एवं उमस भरे मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिनभर तेज धूप और चिपचिपी उमस के कारण लोगों को भारी असहजता का सामना करना पड़ रहा है.
रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ में बारिश से मिली राहत: रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सहित कुछ इलाकों में मंगलवार शाम धूल भरी आंधी के साथ हुई तेज बारिश ने मौसम में थोड़ी राहत जरूर दी. हालांकि यह राहत सीमित क्षेत्रों तक ही रही, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.
19 जुलाई से बदलेगा मौसम: IMD चंडीगढ़ के अनुसार 17 जुलाई तक दक्षिणी हरियाणा समेत आसपास के क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इससे तापमान में बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है. 18 जुलाई से मौसम में बदलाव शुरू होगा और 19-20 जुलाई के दौरान मानसून दोबारा सक्रिय होने से कई जिलों में अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 14-07-2026 pic.twitter.com/HFrdtzXoph— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) July 14, 2026
भिवानी सबसे गर्म, रात में भी नहीं मिली राहत: वहीं, अगर तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान भिवानी में 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा रोहतक में 40.0 डिग्री और पलवल में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. वहीं रात के तापमान में मामूली 0.2 डिग्री की गिरावट आई. सबसे कम न्यूनतम तापमान सोनीपत में 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फरीदाबाद में 29.3 डिग्री और चरखी दादरी में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से रात के समय भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिली.
रेवाड़ी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना: वहीं, रेवाड़ी में मंगलवार को एक घंटे से ज्यादा समय तक झमाझम वर्षा हुई. वर्षा ने उमस भरी गर्मी से तो राहत दिला दी. हालांकि कई जगहों पर जलजमाव ने प्रशासन की पोल खोल दी. जिले के रेलवे रोड, नई बस्ती, नई आबादी सहित शहर के निचले इलाकों में दो से ढाई फीट तक जलभराव हो गया. रेलवे रोड और नागरिक अस्पताल में तो गाड़ी और बाइकें डूबी हुई नजर आई. जलभराव से माडल टाउन और सेक्टर जैसे पाश इलाके भी अछूते नहीं रहे. मानसून की पहली वर्षा ने ही तस्वीर बयां कर दी थी कि नालों की सफाई नहीं हुई.
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