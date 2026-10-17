हरियाणा में लड़खड़ा रहीं स्वास्थ्य सेवाएं! डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा प्रदेश, 12 जिलों में सीएमओ नहीं, 200 एसएमओ के पद खाली
हरियाणा में डॉक्टरों की कमी, पदोन्नति में देरी और खाली पदों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है. 12 जिलों में सीएमओ नियुक्त नहीं हुए.
Published : October 17, 2026 at 10:17 AM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के दावे करती रही है. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, डिजीटल स्वास्थ्य सेवाएं हों या प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में प्रयास हों, राज्य सरकार निरंतर अपने दावों को पूरा करने की ओर अग्रसर होने की बात कहती है. लेकिन प्रदेश के मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र पर गौर करें तो वास्तविकता अलग दिखाई देती है. इसमें सबसे अधिक चिंता की बात प्रदेश की जनसंख्या की तुलना में डॉक्टरों की भारी कमी होना है.
सेवानिवृति के बाद भी दे रहे सेवा: भले ही बीते वर्षों में हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की भर्तियां की है, बावजूद इसके डॉक्टरों की संख्या बढ़ने के बजाय कमोबेश लगभग बीते चार वर्ष जितनी बनी हुई है. इसके अलावा वर्षों से डॉक्टरों को पदोन्नत न किया जाना और निजी क्षेत्र की तुलना में वेतनमान व अन्य सुविधाओं का राहत भरा न होना भी है. वहीं, राज्य के मौखिक आदेशों के अनुसार प्रदेश के जिला अस्पतालों में अनेक डॉक्टर सेवानिवृति के बाद भी ओपीडी व अन्य जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और पदोन्नति के मामले पर ईटीवी भारत ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के प्रेसिडेंट और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल से बाचतीत की.
12 जिलों में नहीं है सीएमओ: हरियाणा में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदेश के 12 जिलें ऐसे हैं, जहां चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) नियुक्त ही नहीं किए जा सके हैं. इन जिलों में लंबे समय से एसएमओ या अन्य डॉक्टरों को सीएमओ का अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है. इसका एक कारण भी लंबे समय से डॉक्टरों को पदोन्नत न किया जाना है. इन जिलों में अंबाला, कुरूक्षेत्र, गुरुग्राम व फतेहाबाद समेत अन्य जिले शामिल हैं. वहीं, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में फिलहाल कोई घोषणा या कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है.
45 स्वीकृत पदों में से आधे खाली:हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में सीएस यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ), प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) के स्वीकृत (सेंक्शंड) 45 पद हैं. लेकिन इनमें से 26 पद अभी तक रिक्त हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गति किस चाल से आगे बढ़ रही हैं. जबकि प्रबंधन के अनुसार प्रत्येक जिले में आठ सीएमओ होने चाहिए, जिनमें सिविल सर्जन/डिप्टी सीएम शामिल होते हैं.
एसएमओ के 200 पद रिक्त:राज्य में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) के कुल स्वीकृत 645 पद हैं. लेकिन इनमें से भी अभी तक 200 पद रिक्त पड़े हैं. इन पदों के भरे जाने का भी लंबे समय से इंतजार है. इन कमियों का सीधा असर प्रदेश के मरीजों पर पड़ता है. इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर (एमओ) के स्वीकृत करीब चार हजार पदों में से भी 400-500 रिक्त हैं. इनके अलावा और करीब 500 एमओ ऐसे हैं, जो अपनी स्टडी/एमडी की पढ़ाई के लिए फील्ड में नहीं हैं. नतीजतन, करीब तीन हजार एमओ ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
नौकरी छोड़ने का सिलसिला बरकरार:हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के प्रेसिडेंट अनिल यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए बीते वर्षों में तीन-चार भर्तियां की. इन सभी भर्तियों में 500-600 डॉक्टरों को अप्वाइंट किया गया. लेकिन डॉक्टरों का नौकरी छोड़कर जाने का सिलसिला निरंतर बना हुआ है. इस कारण वर्ष 2022 में जितने डॉक्टर फील्ड में थे, कमोबेश भर्तियां होने के बाद भी इनकी संख्या लगभग पुराने जैसी ही है. नतीजतन डॉक्टर सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं. भर्ती हुए डॉक्टर ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा अन्य किसी विभाग में ऐसा नहीं हो रहा है. सरकार को ऐसा होने के कारणों का पता लगाना होगा."
सरकारी और प्राइवेट की सैलरी में बड़ा अंतर: एचसीएमएस के प्रेसिडेंट अनिल यादव ने आगे कहा कि, "सरकारी और प्राइवेट/कॉरपोरेट सेक्टर में डॉक्टरों के वेतनमान (तनख्वाह) में बड़ा अंतर बना हुआ है. राज्य सरकार को गैप को भरना होगा, डॉक्टरों को इन्सेंटिव देने होंगे, डॉक्टरों को मेडिकल लीगल केस, वीआईपी ड्यूटी व कोर्ट संबंधी मामलों से राहत प्रदान करने बारे भी विचार करना पड़ेगा, ताकि राहत मिल सके. एचसीएमएस द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न स्तर पर बातचीत की गई है, जिसमें सुझाव व रि-प्रेजेंटेशन दी गई है. इसके अनुसार सरकार का रवैया सकारात्मक रहा है. कि पदोन्नति नहीं होना भी एक बड़ा कारण है, जिस कारण डॉक्टर सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं. इस संबंध में जो एक कोर्ट केस लंबित था, वह अब खत्म हो चुका है. उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द ही सीएमओ की पदोन्नति कर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर किए जाने की उम्मीद जताई है."
सेंक्शंड पदों और बेडों की संख्या बढ़े: एचसीएमएस के प्रेसिडेंट अनिल यादव ने कहा कि, "प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार डॉक्टरों की संख्या कम है. लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश सरकार मांगों को जल्द पूरा कर परेशानियों से राहत दिलाएगी. हर तरह की समस्याएं बढ़ने के चलते डॉक्टरों के लिए भी चुनौतियां बढ़ी हैं. लेकिन डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई. जिला अस्पतालों में भी बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जबकि हर जिला अस्पताल कम से कम 500 बेडिड होना चाहिए."
नए मेडिकल कॉलेज लेकिन फैकल्टी कम: हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा किया है. नारनौल (हरियाणा) के पास कोरियावास गांव में महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज और इसके परिसर में बने राव तुलाराम अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई 2026 को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी किया गया था. इसके अलावा भिवानी में भी एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है. डॉक्टरों से बातचीत में सामने आया कि सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने के क्रम को आगे जरूर बढ़ा रही है लेकिन फैकल्टी नहीं होने का संकट भी बरकरार है. नतीजतन, बिना फैकल्टी मेडिकल कॉलेज का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा दिखाई दे सकता है.
एक सप्ताह में पदोन्नति की उम्मीद: हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में डायरेक्टर जनरल हरियाणा मनीष बंसल से बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि, "सीएमओ की पदोन्नति संबंधी फाइल राज्य सरकार के पास है. कोर्ट से स्टे लगने के कारण पदोन्नति में देरी हुई है. लेकिन अब स्टे हट चुकी है और सभी दस्तावेज दोबारा जमा करवाए जा चुके हैं. अगले सप्ताह तक पदोन्नति संबंधी आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है. इसी तरह एसएमओ की भी दो तरह की पदोन्नति हो सकता है. सीएमओ की पदोन्नति संबंधी सूची प्राप्त होने के साथ ही एसएमओ की लिस्ट भी आउट कर दी जाएगी."
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