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हरियाणा में लड़खड़ा रहीं स्वास्थ्य सेवाएं! डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा प्रदेश, 12 जिलों में सीएमओ नहीं, 200 एसएमओ के पद खाली

हरियाणा में लड़खड़ा रहीं स्वास्थ्य सेवाएं! ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के दावे करती रही है. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, डिजीटल स्वास्थ्य सेवाएं हों या प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में प्रयास हों, राज्य सरकार निरंतर अपने दावों को पूरा करने की ओर अग्रसर होने की बात कहती है. लेकिन प्रदेश के मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र पर गौर करें तो वास्तविकता अलग दिखाई देती है. इसमें सबसे अधिक चिंता की बात प्रदेश की जनसंख्या की तुलना में डॉक्टरों की भारी कमी होना है.

सेवानिवृति के बाद भी दे रहे सेवा: भले ही बीते वर्षों में हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की भर्तियां की है, बावजूद इसके डॉक्टरों की संख्या बढ़ने के बजाय कमोबेश लगभग बीते चार वर्ष जितनी बनी हुई है. इसके अलावा वर्षों से डॉक्टरों को पदोन्नत न किया जाना और निजी क्षेत्र की तुलना में वेतनमान व अन्य सुविधाओं का राहत भरा न होना भी है. वहीं, राज्य के मौखिक आदेशों के अनुसार प्रदेश के जिला अस्पतालों में अनेक डॉक्टर सेवानिवृति के बाद भी ओपीडी व अन्य जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और पदोन्नति के मामले पर ईटीवी भारत ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के प्रेसिडेंट और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल से बाचतीत की.

12 जिलों में नहीं है सीएमओ: हरियाणा में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदेश के 12 जिलें ऐसे हैं, जहां चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) नियुक्त ही नहीं किए जा सके हैं. इन जिलों में लंबे समय से एसएमओ या अन्य डॉक्टरों को सीएमओ का अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है. इसका एक कारण भी लंबे समय से डॉक्टरों को पदोन्नत न किया जाना है. इन जिलों में अंबाला, कुरूक्षेत्र, गुरुग्राम व फतेहाबाद समेत अन्य जिले शामिल हैं. वहीं, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में फिलहाल कोई घोषणा या कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है. 45 स्वीकृत पदों में से आधे खाली:हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में सीएस यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ), प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) के स्वीकृत (सेंक्शंड) 45 पद हैं. लेकिन इनमें से 26 पद अभी तक रिक्त हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गति किस चाल से आगे बढ़ रही हैं. जबकि प्रबंधन के अनुसार प्रत्येक जिले में आठ सीएमओ होने चाहिए, जिनमें सिविल सर्जन/डिप्टी सीएम शामिल होते हैं. एसएमओ के 200 पद रिक्त:राज्य में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) के कुल स्वीकृत 645 पद हैं. लेकिन इनमें से भी अभी तक 200 पद रिक्त पड़े हैं. इन पदों के भरे जाने का भी लंबे समय से इंतजार है. इन कमियों का सीधा असर प्रदेश के मरीजों पर पड़ता है. इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर (एमओ) के स्वीकृत करीब चार हजार पदों में से भी 400-500 रिक्त हैं. इनके अलावा और करीब 500 एमओ ऐसे हैं, जो अपनी स्टडी/एमडी की पढ़ाई के लिए फील्ड में नहीं हैं. नतीजतन, करीब तीन हजार एमओ ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा प्रदेश (ETV Bharat) नौकरी छोड़ने का सिलसिला बरकरार:हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के प्रेसिडेंट अनिल यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए बीते वर्षों में तीन-चार भर्तियां की. इन सभी भर्तियों में 500-600 डॉक्टरों को अप्वाइंट किया गया. लेकिन डॉक्टरों का नौकरी छोड़कर जाने का सिलसिला निरंतर बना हुआ है. इस कारण वर्ष 2022 में जितने डॉक्टर फील्ड में थे, कमोबेश भर्तियां होने के बाद भी इनकी संख्या लगभग पुराने जैसी ही है. नतीजतन डॉक्टर सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं. भर्ती हुए डॉक्टर ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा अन्य किसी विभाग में ऐसा नहीं हो रहा है. सरकार को ऐसा होने के कारणों का पता लगाना होगा."