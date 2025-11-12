हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव खांसी की दवाई पर सख्त, संदिग्ध बैच की सैम्पलिंग और जब्ती प्रक्रिया तेज
हाल के कुछ महीनों में कफ सिरप पीने से कई राज्यों में हुई दुखद घटना को देखते हुए हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग सर्तक है.
Published : November 12, 2025 at 11:03 PM IST
चंडीगढ़ः हाल के कुछ महीनों में कफ सिरप से देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बच्चों की मौत हो चुकी है. भविष्य में इस प्रकार की घटना हरियाणा में न घटित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कड़े निर्देश देते हुए कफ सिरप की संदिग्ध बैच की सैम्पलिंग और जब्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है.
सख्त मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेकः राज्य से बाहर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) द्वारा खांसी की दवाई "प्लानोकूफ डी सिरप (Planokuf D Syrup)" में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) पाए जाने के बाद हरियाणा में दवा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इस गंभीर मामले पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रदेश में सख्त मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेक के निर्देश दिए हैं.
डीईजी अत्यंत विषैला रसायनः सीडीएससीओ (CDSCO) की रिपोर्ट के अनुसार दवाई के एक बैच (No. R25053101) में डीईजी (DEG) की मात्रा 0.35% पाई गई है, जबकि मानक सीमा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए. डीईजी एक अत्यंत विषैला रसायन है, जो शरीर में जहर फैलाने, किडनी फेल होने, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने और मृत्यु तक का कारण बन सकता है, विशेष रूप से बच्चों में इसका खतरा अधिक है.
तत्काल सैम्पलिंग और जांच के आदेशः रिपोर्ट मिलते ही हरियाणा के राज्य दवा नियंत्रक (State Drugs Controller) डॉ. ललित कुमार गोयल ने सभी ड्रग कंट्रोल ऑफिसरों को अत्यंत आवश्यक (Most Urgent) अलर्ट जारी किया. आदेश में निर्देश दिए गए कि संबंधित बैच की तत्काल सैम्पलिंग, जांच और स्टॉक मिलने पर उसकी जब्ती सुनिश्चित की जाए.
सप्लाई चेन पर पूरी निगरानी रखी जाएः स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि "राज्य में किसी भी नागरिक की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संदिग्ध दवाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सप्लाई चैन पर पूरी निगरानी रखी जाए." स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि "राज्य में दवाइयों की गुणवत्ता पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाए और किसी भी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाए."
गैस क्रोमैटोग्राफी टेस्ट जांच अनिवार्यः राज्य दवा नियंत्रक डॉ. ललित कुमार गोयल ने बताया कि सभी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस रसायन प्रोपिलीन ग्लाइकोल (PG) का उपयोग सिरप सहित कई तरल दवाइयों में होता है, उसके हर बैच को प्रयोग से पहले गैस क्रोमैटोग्राफी टेस्ट (Gas Chromatography Test) से जांचना अनिवार्य होगा.
समय-समय पर सैंपल जांच करने के निर्देश: उन्होंने बताया कि बिना "लाइसेंस वाले व्यापारियों से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदने पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी दवा के निर्माण से पहले परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होगी. उन्होंने तैयार दवाइयों के कंट्रोल सैंपल (control sample) की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "यदि किसी संग्रहित नियंत्रण नमूनों (retained sample) में भी डीईजी /ईजी मिलता है, तो उत्पाद को तुरंत रिकॉल करना होगा."
क्यों जरूरी है यह सतर्कता? हाल के वर्षों में डीईजी जैसे रसायन की मिलावट से देश में कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. इस प्रकार की अशुद्धि जानलेवा साबित हो सकती है. इसीलिए हरियाणा सरकार अब दवा सुरक्षा पर कठोर और चरणबद्ध नीति लागू कर रही है. संदिग्ध सिरप की पहचान के बाद सीडीएससीओ (CDSCO) और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा.