ETV Bharat / state

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव खांसी की दवाई पर सख्त, संदिग्ध बैच की सैम्पलिंग और जब्ती प्रक्रिया तेज

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ( Etv Bharat )

चंडीगढ़ः हाल के कुछ महीनों में कफ सिरप से देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बच्चों की मौत हो चुकी है. भविष्य में इस प्रकार की घटना हरियाणा में न घटित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कड़े निर्देश देते हुए कफ सिरप की संदिग्ध बैच की सैम्पलिंग और जब्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है. सख्त मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेकः राज्य से बाहर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) द्वारा खांसी की दवाई "प्लानोकूफ डी सिरप (Planokuf D Syrup)" में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) पाए जाने के बाद हरियाणा में दवा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इस गंभीर मामले पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रदेश में सख्त मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेक के निर्देश दिए हैं. डीईजी अत्यंत विषैला रसायनः सीडीएससीओ (CDSCO) की रिपोर्ट के अनुसार दवाई के एक बैच (No. R25053101) में डीईजी (DEG) की मात्रा 0.35% पाई गई है, जबकि मानक सीमा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए. डीईजी एक अत्यंत विषैला रसायन है, जो शरीर में जहर फैलाने, किडनी फेल होने, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने और मृत्यु तक का कारण बन सकता है, विशेष रूप से बच्चों में इसका खतरा अधिक है. तत्काल सैम्पलिंग और जांच के आदेशः रिपोर्ट मिलते ही हरियाणा के राज्य दवा नियंत्रक (State Drugs Controller) डॉ. ललित कुमार गोयल ने सभी ड्रग कंट्रोल ऑफिसरों को अत्यंत आवश्यक (Most Urgent) अलर्ट जारी किया. आदेश में निर्देश दिए गए कि संबंधित बैच की तत्काल सैम्पलिंग, जांच और स्टॉक मिलने पर उसकी जब्ती सुनिश्चित की जाए.