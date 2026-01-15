ETV Bharat / state

रेवाड़ी में आरती राव का राव विरोधियों पर निशाना, बोलीं- "राव इंद्रजीत को नहीं इनके वजूद की जरूरत", कांग्रेस पर भी साधा निशाना

रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने विरोधियों में जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. विस्तार से जानें क्या कहा.

आरती राव का राव विरोधियों पर निशाना
आरती राव का राव विरोधियों पर निशाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने राव विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिला न कोई, जब खुद के निमित देखा, तो मुझसे बुरा मिला न कोई". आरती राव ने कहा कि "राव इंद्रजीत सिंह केवल दक्षिण हरियाणा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बड़े नेता हैं. राव इंद्रजीत सिंह का कद इतना बड़ा है कि राव इंद्रजीत सिंह को उनके वजूद की जरूरत नहीं है. हां उनके वजूद को अवश्य राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत है".

कांग्रेस पर साधा निशाना: आरती राव ने कहा कि "मैं आज भाजपा की एक छोटी सी सिपाही हूं. बीजेपी ने मनरेगा योजना को आमजन से जोड़ने के लिए इसका नाम जी राम जी रखा है. इससे पहले कांग्रेस ने भी तीन बार इसका नाम बदला है. योजना का नाम जवाहर योजना होता था, जिसे बाद में नरेगा और फिर मनरेगा कर दिया गया. खुद तीन बार योजना का नाम बदलने वाली कांग्रेस अब बीजेपी द्वारा एक बार नाम बदलने पर सवाल उठा रही है. मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि क्या नाम बदलने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है".

"अधूरे कामों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा". आरती राव ने कहा कि "अस्पताल का निर्माण मेरे आने से पहले से चल रहा है. लिफ्ट का रास्ता काफी तंग है. मैंने PWD अधिकारियों को इसे सही करने के निर्देश दिए हैं. मैंने अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि रेवाड़ी ही नहीं, प्रदेश में कहीं पर भी अधूरे काम के साथ किसी भी परियोजना को हैंडओवर नहीं किया जाएगा".

राव नरवीर ने दिया था बयान: बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरवीर सिंह और उनके समर्थकों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था. राव नरवीर ने कहा कि "एक कार्यक्रम में मेरा समर्थन नहीं होता, तो राव इंद्रजीत सिंह शायद गुरुग्राम से चुनाव नहीं जीत पाते".

ये भी पढ़ें: अरावली पर बोले सांसद राव इंद्रजीत सिंह, "माइनिंग मेरी चिंता नहीं, नई डेफिनेशन से कहीं दिल्ली-NCR में अरावली की जमीन का न हो जाए दोहन"

ये भी पढ़ें: 'राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, राजनीति में मन-मुटाव हो जाता है', 'बब्बर शेर' वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया

TAGGED:

AARTI RAO ON OPPOSITION
राव इंद्रजीत
आरती राव
मनरेगा
HARYANA HEALTH MINISTER AARTI RAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.