रेवाड़ी में आरती राव का राव विरोधियों पर निशाना, बोलीं- "राव इंद्रजीत को नहीं इनके वजूद की जरूरत", कांग्रेस पर भी साधा निशाना

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने राव विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिला न कोई, जब खुद के निमित देखा, तो मुझसे बुरा मिला न कोई". आरती राव ने कहा कि "राव इंद्रजीत सिंह केवल दक्षिण हरियाणा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बड़े नेता हैं. राव इंद्रजीत सिंह का कद इतना बड़ा है कि राव इंद्रजीत सिंह को उनके वजूद की जरूरत नहीं है. हां उनके वजूद को अवश्य राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत है".

कांग्रेस पर साधा निशाना: आरती राव ने कहा कि "मैं आज भाजपा की एक छोटी सी सिपाही हूं. बीजेपी ने मनरेगा योजना को आमजन से जोड़ने के लिए इसका नाम जी राम जी रखा है. इससे पहले कांग्रेस ने भी तीन बार इसका नाम बदला है. योजना का नाम जवाहर योजना होता था, जिसे बाद में नरेगा और फिर मनरेगा कर दिया गया. खुद तीन बार योजना का नाम बदलने वाली कांग्रेस अब बीजेपी द्वारा एक बार नाम बदलने पर सवाल उठा रही है. मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि क्या नाम बदलने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है".

"अधूरे कामों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा". आरती राव ने कहा कि "अस्पताल का निर्माण मेरे आने से पहले से चल रहा है. लिफ्ट का रास्ता काफी तंग है. मैंने PWD अधिकारियों को इसे सही करने के निर्देश दिए हैं. मैंने अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि रेवाड़ी ही नहीं, प्रदेश में कहीं पर भी अधूरे काम के साथ किसी भी परियोजना को हैंडओवर नहीं किया जाएगा".