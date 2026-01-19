ETV Bharat / state

हरियाणा में HCS भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, प्रीलिम्स 26 अप्रैल और मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून तक

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने एचसीएस भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस शेड्यूल के अनुसार एचसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होगी. जकि मुख्य परीक्षा (मेंस) 27 से 29 जून तक आयोजित की जाएगी. आयोग द्वारा फिलहाल इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. लेकिन परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया गया है. इसके अलावा आयोग द्वारा इंटरव्यू के लिए भी अनुमानित समय तय कर दिया गया है, जिसके अनुसार अगस्त-सितंबर के दौरान उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का नया पैटर्न: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र शामिल रहेंगे. जबकि मुख्य परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे और कुछ वर्णात्मक प्रश्नपत्र शामिल किए गए हैं. प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि तीन घंटे और 100 अंक तय किए गए हैं. नतीजतन उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी.

ये था परीक्षा का पुराना पैटर्न: पुराने पैटर्न के अनुसार हरियाणा सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर थे. इनमें जनरल स्टडीज और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट (सीएसएटी), कुल 200 अंक के थे. जबकि मेंस परीक्षा के चार पेपरों में, इंग्लिश और हिन्दी 100-100 अंक के, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट 200-200 अंक के थे. मेंस परीक्षा कुल 600 अंकों की होती थी.

तीन चरणों की है चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आगे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा.