'अग्निवीर योजना आने से हरियाणा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ', रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
Bhupinder Hooda on Agniveer scheme: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रदेश क्राइम में नंबर वन पर पहुंच गया है.
Published : November 6, 2026 at 8:22 PM IST
रोहतकः पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जमकर कटाक्ष किया है. उन्होंने सरकार को घेरते हुए अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रदेश क्राइम में नंबर वन पर पहुंच गया है. ऐसे में गृहमंत्री होने के नाते अमित शाह को कांग्रेस पर कटाक्ष करने की बजाय जनता को सुरक्षा देने की बात कहनी थी. गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा क्यों नहीं की?" हुड्डा ने दावा किया कि प्रदेश में 60 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं. हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
नितिन नबीन के दौरे से आम लोगों को हुई परेशानीः उन्होंने रोहतक में अपने आवास के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर बाजार को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया. यहां तक की मेडिकल में जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया गया. ऐसे में व्यापारी से लेकर आम लोगों तक परेशानी का सामना करना पड़ा." उन्होंने कहा कि "प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए, यह सभी ने देख लिया, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं गिनवा पाए.
'विकास के बजाय हरियाणा कर्ज लेने में स्थान हासिल कर रहा': हरियाणा के 60 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. हुड्डा ने कहा कि इन 60 वर्षों में हरियाणा ने विकास और तरक्की के कई मुकाम हासिल किए हैं. हरियाणा निर्माण के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता ने कैबिनेट में हरियाणा अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हरियाणा विकास के बजाय कर्ज लेने के मामले में स्थान हासिल कर रहा है.
'अग्निवीर योजना युवाओं के साथ मजाक है': अग्निवीर योजना को लेकर भी हुड्डा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ मजाक है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को हुआ है, क्योंकि हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते रहे हैं.
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बिजली का निजीकरण नहीं होने दिया जायेगाः बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हुड्डा ने दो टूक कहा कि वह डंके की चोट पर कहते हैं कि ठनूंह और गुरुग्राम में बिजली का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा. वहीं, लगातार बढ़ते AQI पर उन्होंने किसानों पर पराली जलाने के आरोपों को निराधार बताया और सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी. उन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाकर प्रदूषण कम करने का इंतजाम करने की भी बात कही.