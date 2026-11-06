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'अग्निवीर योजना आने से हरियाणा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ', रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( ETV Bharat )

रोहतकः पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जमकर कटाक्ष किया है. उन्होंने सरकार को घेरते हुए अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रदेश क्राइम में नंबर वन पर पहुंच गया है. ऐसे में गृहमंत्री होने के नाते अमित शाह को कांग्रेस पर कटाक्ष करने की बजाय जनता को सुरक्षा देने की बात कहनी थी. गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा क्यों नहीं की?" हुड्डा ने दावा किया कि प्रदेश में 60 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं. हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

नितिन नबीन के दौरे से आम लोगों को हुई परेशानीः उन्होंने रोहतक में अपने आवास के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर बाजार को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया. यहां तक की मेडिकल में जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया गया. ऐसे में व्यापारी से लेकर आम लोगों तक परेशानी का सामना करना पड़ा." उन्होंने कहा कि "प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए, यह सभी ने देख लिया, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं गिनवा पाए.