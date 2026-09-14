हरियाणा में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, अधिक आवक हुई तो भी किसानों की पूरी फसल खरीदेगी सरकार
हरियाणा सरकार ने सीजन में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है.
Published : September 14, 2026 at 8:52 PM IST
पानीपतः हरियाणा में धान खरीद सीजन को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोमवार को पानीपत स्थित भाजपा कार्यालय श्याम कमल में प्रेसवार्ता कर कहा कि "धान की फसल पकते ही उसकी खरीद शुरू कर दी जाएगी." उन्होंने किसानों से अपील की कि "वे धान को पूरी तरह पकने के बाद ही मंडियों में लेकर आएं, ताकि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगीः कृषि मंत्री ने बताया कि "इस बार प्रदेश में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है." उन्होंने स्पष्ट किया कि "यदि मंडियों में लक्ष्य से अधिक धान की आवक होती है तो सरकार उस फसल को भी खरीदेगी. लक्ष्य से अधिक धान आने पर भी खरीद में कटौती नहीं की जाएगी. किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और खरीद प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए सरकार की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं." किसानों से फसल पूरी तरह पकाकर मंडी लाने की अपील का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को सुचारु रखना और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है.
एमएसपी पर खरीद से किसानों को लाभः श्याम सिंह राणा ने कहा कि "प्रदेश सरकार किसानों की विभिन्न फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है." उन्होंने कहा कि "बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से भावांतर भरपाई योजना भी चलाई जा रही है." मंत्री ने कहा कि "सरकार की प्राथमिकता किसानों की फसल की समय पर खरीद सुनिश्चित करना और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है. खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी."
चीनी के बढ़ते दामों पर भी बोले कृषि मंत्री: प्रेसवार्ता के दौरान चीनी के बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "सरकार के पास चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. सरकार की कोशिश है कि चीनी के दामों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो और आम लोगों को राहत मिल सके." उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और फसल खरीद से लेकर किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने तक हर स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.