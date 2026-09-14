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हरियाणा में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, अधिक आवक हुई तो भी किसानों की पूरी फसल खरीदेगी सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ( ETV Bharat )