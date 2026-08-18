ETV Bharat / state

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और CM के बीच बैठक सफल, सभी मांगों पर बनी सहमति, 25 अगस्त को होने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक सफल हुई है जिसमें मांगों पर सहमति बन गई है.

Haryana Gurdwara Management Committee Jagdish Jhinda and CM Nayab Singh Saini Meeting successful
हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और CM के बीच बैठक सफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2026 at 9:05 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 9:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक सफल हुई है जिसमें मांगों पर सहमति बन गई है. बैठक के बाद जगदीश झिंडा और सीएम नायब सिंह सैनी ने मामले से जुड़ी जानकारी दी है.

नायब सिंह सैनी से मुलाकात : हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है. उनके साथ कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बैठक के बाद जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि सरकार से सभी मांगों पर सहमति बन गई है. प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए थे और जिन लोगों को जेल में डाला गया था, 23 अगस्त से पहले वे लोग जेल से बाहर होंगे. उन पर दर्ज मामले खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और CM के बीच बैठक सफल (ETV Bharat)

"25 अगस्त को होने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द": उन्होंने कहा कि बैठक के बाद 25 अगस्त को किया जाने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि गुरसिमरन सिंह मंड की ओर से माफी देने की मांग की गई है. अगर वे माफी मांगते हैं, तो हम माफी दे सकते हैं. बाद में मुख्यमंत्री भी श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा आएंगे और अरदास करेंगे. अभी उसकी तारीख तय नहीं है. जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि पंजोखरा साहिब के विषय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बैठक सकारात्मक रूप से सफल रही है. मुख्यमंत्री ने हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया है. 25 तारीख का प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं होगा. सभी संगठन और संगत किसी भी अफवाह से बचते हुए प्रदेश के हित में कार्य करें.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार, कई फ्रंट एक साथ खुले, कैसे निकलेगा समाधान ?

ये भी पढ़ें : पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा घटना: HSGMC ने की गिरफ्तार सिखों की रिहाई की मांग, सीएम से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल

ये भी पढ़ें : "सिख समुदाय पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे", अंबाला में बोलीं कुमारी सैलजा

Last Updated : August 18, 2026 at 9:17 PM IST

TAGGED:

HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
GURDWARA MANAGEMENT COMMITTEE
HARYANA GURDWARA
JAGDISH JHINDA
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.