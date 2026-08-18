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हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और CM के बीच बैठक सफल, सभी मांगों पर बनी सहमति, 25 अगस्त को होने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द

चंडीगढ़ : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक सफल हुई है जिसमें मांगों पर सहमति बन गई है. बैठक के बाद जगदीश झिंडा और सीएम नायब सिंह सैनी ने मामले से जुड़ी जानकारी दी है.

नायब सिंह सैनी से मुलाकात : हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है. उनके साथ कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बैठक के बाद जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि सरकार से सभी मांगों पर सहमति बन गई है. प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए थे और जिन लोगों को जेल में डाला गया था, 23 अगस्त से पहले वे लोग जेल से बाहर होंगे. उन पर दर्ज मामले खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और CM के बीच बैठक सफल (ETV Bharat)

"25 अगस्त को होने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द": उन्होंने कहा कि बैठक के बाद 25 अगस्त को किया जाने वाला विरोध-प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि गुरसिमरन सिंह मंड की ओर से माफी देने की मांग की गई है. अगर वे माफी मांगते हैं, तो हम माफी दे सकते हैं. बाद में मुख्यमंत्री भी श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा आएंगे और अरदास करेंगे. अभी उसकी तारीख तय नहीं है. जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि पंजोखरा साहिब के विषय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बैठक सकारात्मक रूप से सफल रही है. मुख्यमंत्री ने हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया है. 25 तारीख का प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं होगा. सभी संगठन और संगत किसी भी अफवाह से बचते हुए प्रदेश के हित में कार्य करें.