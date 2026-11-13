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हरियाणा में अतिथि अध्यापकों का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में करेंगे मॉक पार्लियामेंट

हरियाणा में अतिथि अध्यापकों का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा में अतिथि अध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. इसके तहत 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सामने मॉक पार्लियामेंट आयोजित की जाएगी. इसके बाद अध्यापक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे. इस कार्यक्रम में नूंह-मेवात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों अतिथि अध्यापकों के शामिल होने का दावा किया गया है.

अदालत के आदेशों की भावना के विपरीत कार्रवाई का आरोप: राजकीय माध्यमिक विद्यालय रहपवा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रभु सिंह, जिला प्रधान नाजिर खान और नूंह जिला प्रधान अरशद खान ने आंदोलन की जानकारी दी. दिनेश यादव ने कहा कि, "शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि अध्यापकों के खिलाफ नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना अदालत के आदेशों की अवमानना है. सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की नियमितीकरण नीति को वैध ठहराया है और हाईकोर्ट ने भी नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद दावों को खारिज करना गलत है."