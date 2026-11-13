हरियाणा में अतिथि अध्यापकों का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में करेंगे मॉक पार्लियामेंट
Haryana Guest Teachers Protest: हरियाणा के अतिथि अध्यापक 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मॉक पार्लियामेंट करेंगे. साथही नियमितीकरण की मांग पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय घेरेंगे.
Published : November 13, 2026 at 4:12 PM IST
नूंह: हरियाणा में अतिथि अध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. इसके तहत 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सामने मॉक पार्लियामेंट आयोजित की जाएगी. इसके बाद अध्यापक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे. इस कार्यक्रम में नूंह-मेवात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों अतिथि अध्यापकों के शामिल होने का दावा किया गया है.
अदालत के आदेशों की भावना के विपरीत कार्रवाई का आरोप: राजकीय माध्यमिक विद्यालय रहपवा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रभु सिंह, जिला प्रधान नाजिर खान और नूंह जिला प्रधान अरशद खान ने आंदोलन की जानकारी दी. दिनेश यादव ने कहा कि, "शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि अध्यापकों के खिलाफ नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना अदालत के आदेशों की अवमानना है. सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की नियमितीकरण नीति को वैध ठहराया है और हाईकोर्ट ने भी नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद दावों को खारिज करना गलत है."
21 साल से संभाल रहे मेवात की शिक्षा व्यवस्था: वहीं, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के नूंह जिला प्रधान अरशद खान ने कहा कि, "मेवात शैक्षिक रूप से पिछड़ा जिला है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को अतिथि अध्यापक पिछले 21 वर्षों से संभाल रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा. सरकार का यह रवैया मेवात के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है. नूंह-मेवात से सैकड़ों अतिथि अध्यापक 15 नवंबर के कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे."
2014 की नीति के तहत नियमित करने की मांग: वहीं, दिनेश यादव ने कहा कि, "2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत नियमित करने की मांग को लेकर 23 जून से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने धरना चल रहा है. सरकार ने 16 और 18 जून 2014 को नियमितीकरण की नीति बनाई थी. सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापक इस नीति की सभी शर्तें पूरी करते हैं. इसके बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा."
कॉलेज कैडर के प्रोफेसरों को नियमित करने का दिया उदाहरण: अध्यापक नेताओं ने कहा कि कॉलेज कैडर में कार्यरत अतिथि प्रोफेसरों को जून 2014 में नियमित किया जा चुका है, जबकि समान परिस्थितियों में स्कूल कैडर के अतिथि अध्यापकों को इससे वंचित रखा गया है. उन्होंने इसे सरकार की दोहरी नीति बताते हुए कहा कि अब शिक्षक अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करेंगे.
मॉक पार्लियामेंट में कई संगठनों को न्योता: वहीं, 15 नवंबर के कार्यक्रम में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारी नेताओं, अभिभावक संगठनों, एसएमसी, संयुक्त किसान मोर्चा, विद्यार्थी एवं युवा संगठनों, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, अधिवक्ता यूनियन, लेखक संघ, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा. अध्यापक नेताओं ने कहा कि मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार के सामने शिक्षकों की मांगों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे.
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