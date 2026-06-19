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हरियाणा में खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, ग्रुप-डी के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

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पंचकूला: हरियाणा में ग्रुप-डी के सरकारी पदों पर नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप डी भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET Group D) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आयोग ने 19 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने भी शुरू कर दिए हैं. यहां पढ़ें ग्रुप डी पदों पर सरकारी नौकरी के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकते हैं. शैक्षणिक योग्यता और आयु: ग्रुप-डी के पदों के लिए शिक्षा और आयु संबंधी दो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जोकि स्वीपर, चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार को छोड़कर अन्य अन्य पदों के लिए रहेंगी. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. साथ ही हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ाई की हो. आवेदकों की आयु 18 वर्ष से कम और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि (3 जुलाई 2026) तक 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट देना का प्रावधान भी किया गया है. हरियाणा में खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा (Himmat Singh Social Media) पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक? सामान्य श्रेणी: हरियाणा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी. आरक्षित श्रेणी- आरक्षित वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की छूट दी गई है, नतीजतन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा को 40 प्रतिशत अंकों के साथ पास कर लेंगे. वहीं, परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड आयोजित की जाएगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रश्न शामिल होंगे.