ETV Bharat / state

क्या हरियाणा में सिलेंडर की क्राइसिस है ? सरकार ने कह डाली बड़ी बात, आपके लिए जानना जरूरी

क्या हरियाणा में एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस है. हरियाणा सरकार ने इस संबंध में बड़ा बयान जारी किया है जो आपके लिए जानना जरूरी है.

Haryana Govt Statement on LPG Cylinder Crisis in State Nayab Singh saini
क्या हरियाणा में सिलेंडर की क्राइसिस है ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 8:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के चलते खाड़ी देशों से आने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ा है जिसके चलते लोगों में पैनिक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं. लोग दौड़े-दौड़े गैस एजेंसी जा रहे हैं और हर कोई अपने लिए सिलेंडर को सहेज कर रख लेना चाहता है ताकि भविष्य में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इसी वजह से गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी कतारें नज़र आ रही हैं. ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है.

अफवाहों पर ध्यान ना दें : हरियाणा सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है. कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्थायी बाधा है, जिसमें अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है. उपभोक्ता एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट एवं भण्डारण से बचें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

सिलेंडर का काफी स्टॉक मौजूद है : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को फ़ूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और पूरे राज्य में कुकिंग गैस और फ्यूल सप्लाई की स्थिति का रिव्यू किया. मीटिंग के दौरान, तेल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की सप्लाई अभी नॉर्मल है, और कंपनियों के पास काफी स्टॉक मौजूद है. अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को ज़रूरी निर्देश जारी किए थे ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स को घरेलू LPG की सप्लाई पक्की हो सके, और इसकी उपलब्धता और सही डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए रखा जा सके.

कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट : तेल कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, गैस की सप्लाई लगातार मिल रही है. हालांकि, बयान में कहा गया है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में कुछ समय के लिए रुकावट है. बताया गया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स और हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि तेल कंपनियां दूसरे सेक्टर्स को भी सप्लाई पक्की करने की कोशिश कर रही हैं. सरकार की कोशिश है कि घरेलू LPG की सप्लाई बिना किसी रुकावट के बनी रहे.

स्टॉक करने से बचें : जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, राज्य भर के सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट फूड और सप्लाई कंट्रोलर को ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं. कुछ लोगों ने इस चिंता के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग शुरू कर दी है कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव से एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे LPG सप्लाई को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें, और बेवजह घबराने या स्टॉक करने से बचें, क्योंकि राज्य में ज़रूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई ठीक और काफ़ी है. मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजा शेखर वुंडरू और तेल कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे.

चंडीगढ़ में भी बैठक : वहीं चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में शहर की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चल रहे ईरान–इज़राइल संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई. प्रशासक को अवगत कराया गया कि उपायुक्त, यूटी चंडीगढ़ द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी कर अनुरोध किया गया है कि यदि चंडीगढ़ का कोई निवासी वर्तमान में युद्ध प्रभावित एशियाई देशों में फंसा हुआ है, तो उसके परिजन या परिचित तुरंत उपायुक्त कार्यालय को इसकी जानकारी दें. ये जानकारी कार्यालय में आकर अथवा ईमेल dc-chd@nic.in के माध्यम से साझा की जा सकती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट नंबर (यदि उपलब्ध हो), वर्तमान देश व शहर, संपर्क विवरण तथा चंडीगढ़ में रहने वाले परिजनों का विवरण शामिल हो, ताकि प्रशासन आवश्यक समन्वय कर सहायता एवं राहत प्रदान कर सके. बैठक के दौरान प्रशासक ने शहर में तेल एवं ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की. उन्हें बताया गया कि यूटी चंडीगढ़ में इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और शहरवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है. अंतरराष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रशासक ने कहा कि कुछ स्थानों पर चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी गैस की संभावित कमी को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है.

जमाखोरी, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं : कटारिया ने जोर देते हुए कहा कि तेल, ईंधन या एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित विभागों को कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए. इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर जमाखोरी रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : "मेरा नंबर कब आएगा", चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें

ये भी पढ़ें : ईरान युद्ध की मार, नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार, व्यापारी बोले - स्टॉक खत्म होने को है...

ये भी पढ़ें : "LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही", फरीदाबाद में गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की कतार

TAGGED:

HARYANA GOVT ON CYLINDER CRISIS
LPG CYLINDER CRISIS
LPG CYLINDER SHORTAGE
गैस सिलेंडर की कमी
HARYANA GOVT ON CYLINDER CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.