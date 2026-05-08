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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी, CM सैनी बोले- "घोषणाएं नहीं, सीधे खातों में पैसा पहुंचा रही हमारी सरकार"

हरियाणा सरकार ने महिलाओं, किसानों, पेंशनधारकों और विद्यार्थियों के खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए जारी किए.

Haryana Lado Laxmi Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि जारी की. मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाया.

लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी: इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि, "आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी की गई है. इस योजना के तहत 9 लाख 76 हजार लाभार्थी बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए भेजे गए हैं. अब तक इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खातों में कुल 1415 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है."

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1146 करोड़ जारी: सीएम ने आगे कहा कि, "सरकार ने 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है. इसमें विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग और कैंसर मरीजों सहित कई श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं."

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी (ETV Bharat)

विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति राशि: सीएम सैनी ने बताया कि, "अनुसूचित जाति, बीसी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे अब राशि सीधे खातों में पहुंच रही है. 64 हजार 923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है."

गैस सब्सिडी और दयालु योजना का लाभ: मुख्यमंत्री सैनी ने गैस सब्सिडी को लेकर कहा कि, "हर घर हर गृहणी योजना के तहत 11 लाख 23 हजार महिलाओं के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपए की गैस सिलेंडर सब्सिडी भेजी गई है. दयालु योजना के तहत 5677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई."

किसानों को फसल नुकसान मुआवजा: सीएम ने आगे कहा कि, "खरीफ 2025 फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1 लाख 50 हजार 583 किसानों के खातों में 370 करोड़ 52 लाख रुपए सीधे भेजे गए हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में किसानों को 9 हजार 888 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं.भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए गए हैं. इस योजना के तहत अब तक कुल 196 करोड़ 3 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं."

"अब किसानों को आढ़तियों के पास नहीं जाना पड़ेगा": आगे सीएम सैनी ने बताया कि, " रबी सीजन में MSP पर खरीदी गई फसलों के J-Form किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है.13.77 लाख किसानों को जे-फॉर्म ऑनलाइन भेजे गए हैं, जिससे किसानों को आढ़तियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे."

ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान सिस्टम की शुरुआत: मुख्यमंत्री ने हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की शुरुआत भी की. इस बारे में सीएम ने कहा कि, " इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा."

“हम घोषणाएं नहीं, काम करके दिखाते हैं”: विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "दूसरे राजनीतिक दल चुनावों में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते. पंजाब में साढ़े चार साल बीत चुके हैं, लेकिन महिलाओं को अब तक वादा की गई राशि नहीं मिली.आज वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं. राहुल गांधी सदन में खड़े होकर भाषण देते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है. विपक्ष केवल प्रधानमंत्री को निशाना बनाने में लगा है, जबकि केंद्र सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है."

ममता बनर्जी पर भी बरसे सीएम: पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए CM ने कहा कि, "अगर कुर्सी से इतना प्यार है तो उसे साथ ले जाएं, लेकिन जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए. सत्ता में रहते हुए लोगों पर अत्याचार किए गए और अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद जनता खुशी मना रही है."

पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, "पंजाब में आप और कांग्रेस का अंदरूनी समझौता है. दिन में मोदी जी को गालियां देते हैं और रात को साथ बैठते हैं. पंजाब की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है और उद्योगपतियों से वसूली की जा रही है. रंगला पंजाब को आज कंगला पंजाब बना दिया गया है."

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