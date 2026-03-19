हरियाणा में संवेदनशील जगहों पर मांस की दुकानें बंद करने का आदेश, नवरात्रि के दौरान सरकार का फैसला
हरियाणा सरकार ने नवरात्रि के दौरान शहरी इलाकों में 'संवेदनशील जगहों' के पास मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है.
Published : March 19, 2026 at 10:26 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने नवरात्रि के दौरान शहरी इलाकों में 'संवेदनशील जगहों' के पास मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, हरियाणा के सभी नगर निगम क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान संवेदनशील जगहों के पास मांस की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मांस की दुकानें बंद करने के आदेश : शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये प्रतिबंध हरियाणा नगर अधिनियम, 1976 और मांस बिक्री विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के इलाकों में लागू किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य जगहों पर भी संबंधित स्थानीय निकाय के लाइसेंसिंग प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती है.
सख्त कार्रवाई की जाएगी : गोयल ने कहा कि ये आदेश त्योहारों के इस दौर में शहरी इलाकों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के मांस की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने आगे निर्देश दिया कि सभी नगर अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों की नियमित निगरानी के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App