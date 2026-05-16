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खेल उपलब्धि पर हरियाणा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट, सरकार ने जारी किए नए नियम

हरियाणा सरकार ने खेल उपलब्धियों पर कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के लिए नए नियम जारी कर दावा समयसीमा तय की.

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खेल उपलब्धि पर हरियाणा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 11:59 AM IST

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पंचकूला: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अब खेल उपलब्धियों के आधार पर स्वीकृत वेतनवृद्धि प्राधिकारी द्वारा दावा मंजूर किए जाने के अगले महीने से प्रभावी होगी. पात्र सरकारी कर्मचारी को यह दावा संबंधित खेल प्रतियोगिता के समापन की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

सरकार ने अतिरिक्त प्रावधान जोड़े: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों और वेतनवृद्धि संबंधी प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं. इन नए निर्देशों के तहत वर्ष 1990 में जारी पूर्व निर्देशों की समीक्षा के बाद खेल उपलब्धियों पर प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए हैं. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत प्रत्यक्ष नियुक्ति प्राप्त खिलाड़ियों को इन निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधाएं: दरअसल, राज्य सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों और सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती रही है. इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा सुविधाएं और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतनवृद्धि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं.

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें: सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही कहा गया है कि इन प्रावधानों की जानकारी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाने और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

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