ASI संदीप लाठर के परिजनों से मिले हरियाणा के राज्यपाल, बच्चों की शिक्षा के लिए ढाई लाख रुपए की मदद का ऐलान

हरियाणा के राज्यपाल अशीम कुमार घोष जींद के जुलाना पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत एएसआई संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात की.

ASI संदीप लाठर के परिजनों से मिले हरियाणा राज्यपाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 5:21 PM IST

जींद: हरियाणा के राज्यपाल प्रो.अशीम कुमार घोष रविवार को जुलाना पहुंचे. यहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए एएसआई संदीप कुमार लाठर के निवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान महामहिम ने संदीप कुमार लाठर की मां इंद्रावती, पत्नी संतोष, बेटे विहान, बेटी रूपक और अन्य परिजनों को सांत्वना दी और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की अपील की.

राज्यपाल ने परिजनों से की मुलाकात: महामहिम राज्यपाल प्रो.अशीम कुमार घोष ने इस अवसर पर मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि "दिवंगत संदीप के देहांत से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी गहरा आघात पहुंचा है क्योंकि संदीप जैसे अधिकारी राज्य की सेवा भावना के प्रतीक होते हैं".

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि "संदीप कुमार लाठर के निधन से समाज ने एक कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को खो दिया है. पुलिस विभाग को भी उनके जाने से अपूरणीय क्षति हुई है". उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. महामहिम के साथ उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष भी उपस्थित रहीं. बता दें कि संदीप कुमार लाठर हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर रोहतक में तैनात थे. पिछले दिनों उन्होंने खुदकुशी कर ली थी.

