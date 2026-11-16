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NHM के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, परिवार समेत करवा सकेंगे कैशलेस इलाज, हरियाणा सरकार का ऐलान

NHM के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले ( ETV Bharat )

Health insurance Coverage to NHM Employees : हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का फैसला किया है. स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि ‘चिरायु-एक्सटेंशन’ योजना के तहत सेवा उप-नियमों के दायरे में आने वाले 8,812 एनएचएम कर्मचारियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा. इसके लिए कर्मचारी को प्रति परिवार 1,500 रुपये सालाना का योगदान देना होगा.

कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी : योजना के तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें सर्जरी, मेडिकल उपचार और डे-केयर प्रक्रियाओं समेत करीब 2,200 उपचार पैकेज शामिल हैं. इलाज के दौरान दवाओं और जांच का खर्च भी योजना के दायरे में रहेगा.