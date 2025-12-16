ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को मिल रही सरकारी नौकरी, हरियाणा के पंचकूला में ऐसे जमा करवाएं दस्तावेज

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में मृतकों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है. ये नियुक्ति हरियाणा कौशल निगम के अंतर्गत योग्यता के आधार पर दी जाएगी. ये जानकारी जिला पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा द्वारा दी गई है. सरकार ने ऐसे परिवारों को ये लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा में अथवा हरियाणा से बाहर हुई थी. लेकिन नियुक्ति हरियाणा राज्य में ही दी जाएगी.

18 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक जमा करवाएं: उपायुक्त ने बताया कि जिला पंचकूला से संबंधित प्रभावित परिवार 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक कमरा नंबर 120, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला में मांगी गई जानकारी एवं दस्तावेज जमा करवाएं, ताकि इन्हें समय पर सरकार को भेजा जा सके. इस जानकारी में मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि एवं स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, एफआईआर की प्रति अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज, जो ये प्रमाणित करें कि मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुई थी.

नौकरी पाने वाले आवेदक के लिए जरूरी: प्रभावित परिवार के जिस एक सदस्य को नौकरी दिलवानी है, उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ संबंध, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी का विवरण (एससी/ओबीसी/एसटी/सामान्य), पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण पत्र (हरियाणा या यूटी/अन्य राज्य की) संबंधी जानकारी देनी होगी.

एनओसी, शपथ एवं सहमति पत्र अनिवार्य: उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उसके पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.