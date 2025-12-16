ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को मिल रही सरकारी नौकरी, हरियाणा के पंचकूला में ऐसे जमा करवाएं दस्तावेज

हरियाणा सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने वाली है. प्रभावित परिवार इस तरह जमा कराएं दस्तावेज.

Haryana government will provide government jobs to the families of the victims of the 1984 anti-Sikh riots
1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को मिल रही सरकारी नौकरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में मृतकों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है. ये नियुक्ति हरियाणा कौशल निगम के अंतर्गत योग्यता के आधार पर दी जाएगी. ये जानकारी जिला पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा द्वारा दी गई है. सरकार ने ऐसे परिवारों को ये लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा में अथवा हरियाणा से बाहर हुई थी. लेकिन नियुक्ति हरियाणा राज्य में ही दी जाएगी.

18 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक जमा करवाएं: उपायुक्त ने बताया कि जिला पंचकूला से संबंधित प्रभावित परिवार 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक कमरा नंबर 120, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला में मांगी गई जानकारी एवं दस्तावेज जमा करवाएं, ताकि इन्हें समय पर सरकार को भेजा जा सके. इस जानकारी में मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि एवं स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, एफआईआर की प्रति अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज, जो ये प्रमाणित करें कि मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुई थी.

नौकरी पाने वाले आवेदक के लिए जरूरी: प्रभावित परिवार के जिस एक सदस्य को नौकरी दिलवानी है, उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ संबंध, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी का विवरण (एससी/ओबीसी/एसटी/सामान्य), पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण पत्र (हरियाणा या यूटी/अन्य राज्य की) संबंधी जानकारी देनी होगी.

एनओसी, शपथ एवं सहमति पत्र अनिवार्य: उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उसके पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

Haryana government will provide government jobs to the families of the victims of the 1984 anti-Sikh riots
पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला, सीएम नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

ये भी पढ़ें -हरियाणा में 2026 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर रिलीज़, इतने दिन रहेंगे हॉलिडे, देखिए पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद के छात्रों ने बनाया स्पाइडर रोबोट, मलबे में फंसे लोगों को चुटकियों में ढूंढ निकालेगा

TAGGED:

HARYANA GOVERNMENT JOB
1984 ANTI SIKH RIOTS
हरियाणा में सरकारी नौकरी
1984 के सिख विरोधी दंगे
HARYANA GOVERNMENT JOB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.