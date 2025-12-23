ETV Bharat / state

हरियाणा में कृषि विभाग की सख्त चेतावनी, सब्सिडी वाले उर्वरकों पर नहीं चलेगी मनमानी, किसानों के लिए शिकायत नंबर भी हुए जारी

पंचकूला: हरियाणा के किसानों से अब कोई भी विक्रेता या डीलर उन्हें यूरिया, डीएपी एवं सब्सिडी वाले अन्य उर्वरक (फर्टिलाइजर) निर्धारित एमआरपी के साथ अन्य उत्पाद जबरन टैगिंग करके नहीं बेच सकेंगे. विभाग की ओर से ऐसा करना तय नियमों के विरुद्ध बताया गया है. यदि कोई विक्रेता या डीलर ऐसा करता है तो किसान इसकी शिकायत उप कृषि निर्देशकों से कर सकते हैं. इसके लिए जिलावार सभी अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए गए हैं.

विभाग ने किसानों को दी जानकारी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से कहा गया है कि, "यूरिया, डीएपी एवं अन्य सब्सिडी वाले उर्वरक केवल निर्धारित एमआरपी पर ही बेचे जा सकते हैं. इन उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार की अन्य खाद, दवा, बायो-स्टिमुलेंट, कीटनाशक, बीज या कोई अन्य उत्पाद जबरन 'टैग' करके बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 नियमों के विरुद्ध है. यदि कोई विक्रेता/डीलर किसानों को यूरिया या डीएपी देने के बदले अन्य उत्पाद जबरन लेने के लिए कहता है तो किसान ऐसी टैगिंग को मना कर सकते हैं.

विभाग की किसानों से अपील: विभाग ने किसानों से अपील की है कि ऐसी जबरदस्ती या अनियमितता की स्थिति में वे अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी/उप निदेशक कृषि के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.