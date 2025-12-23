ETV Bharat / state

हरियाणा में कृषि विभाग की सख्त चेतावनी, सब्सिडी वाले उर्वरकों पर नहीं चलेगी मनमानी, किसानों के लिए शिकायत नंबर भी हुए जारी

हरियाणा में यूरिया-डीएपी की जबरन टैगिंग पर रोक लगा दी गई है. साथ ही एमआरपी पर बिक्री अनिवार्य कर दिया गया है.

Haryana Government Warns Fertilizer Dealers
सब्सिडी वाले उर्वरकों पर मनमानी नहीं चलेगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 23, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: हरियाणा के किसानों से अब कोई भी विक्रेता या डीलर उन्हें यूरिया, डीएपी एवं सब्सिडी वाले अन्य उर्वरक (फर्टिलाइजर) निर्धारित एमआरपी के साथ अन्य उत्पाद जबरन टैगिंग करके नहीं बेच सकेंगे. विभाग की ओर से ऐसा करना तय नियमों के विरुद्ध बताया गया है. यदि कोई विक्रेता या डीलर ऐसा करता है तो किसान इसकी शिकायत उप कृषि निर्देशकों से कर सकते हैं. इसके लिए जिलावार सभी अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए गए हैं.

विभाग ने किसानों को दी जानकारी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से कहा गया है कि, "यूरिया, डीएपी एवं अन्य सब्सिडी वाले उर्वरक केवल निर्धारित एमआरपी पर ही बेचे जा सकते हैं. इन उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार की अन्य खाद, दवा, बायो-स्टिमुलेंट, कीटनाशक, बीज या कोई अन्य उत्पाद जबरन 'टैग' करके बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 नियमों के विरुद्ध है. यदि कोई विक्रेता/डीलर किसानों को यूरिया या डीएपी देने के बदले अन्य उत्पाद जबरन लेने के लिए कहता है तो किसान ऐसी टैगिंग को मना कर सकते हैं.

विभाग की किसानों से अपील: विभाग ने किसानों से अपील की है कि ऐसी जबरदस्ती या अनियमितता की स्थिति में वे अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी/उप निदेशक कृषि के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

सजग होकर शोषण से बचें: विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सजगता से ही किसान समाज को अनावश्यक आर्थिक बोझ एवं शोषण से बचाया जा सकता है. कोई भी उर्वरक केवल उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें, न कि टैगिंग के दबाव में आकर. विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 समेत निदेशालय के नंबर 0172-2568754, 0172-590094 जारी किए गए हैं.

जिलावार उप कृषि निदशकों के संपर्क नंबर:

जिला उप कृषि निदेशक फोन नंबर
अंबाला 0171-2530517
कुरुक्षेत्र 01744-220504
भिवानी 9996895327
महेंद्रगढ़ 01282-250312
चरखी दादरी 9416212901
नूंह0126-7274702
फरीदाबाद 0129-2288024
पलवल 01275-254060
फतेहाबाद 01667-231122
पंचकूला 0172-2560056
गुरुग्राम 0124-2322441
पानीपत 0180-2664398
हिसार 01662-225713
रेवाड़ी 01274-297378
झज्जर 01251-254330
रोहतक01262-274431
जींद 01681-297977
सिरसा 01666-222371
कैथल 01746-235756
सोनीपत 0130-2222413
करनाल 0184-2272623
यमुनानगर01732-237816

