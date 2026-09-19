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पंचकूला के विकास पर 829 करोड़ खर्च करेगी सरकार, आधुनिक सुविधाओं से बदलेगी शहर की तस्वीर

पंचकूला: पंचकूला में जल्द ही सीवर सिस्टम, ड्रेनेज समस्या को खत्म करने के साथ ही शहर का आधुनिकीकरण होने वाला है. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को की. सीएम ने पंचकूला के विकास पर 829 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही. साथ ही शहर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर विकास को गति देने पर सीएम ने जोर दिया.

दरअसल, मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "पंचकूला महानगरीय क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास के लिए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है. वित्त वर्ष 2026-27 में प्राधिकरण के माध्यम से पंचकूला के विकास कार्यों के लिए 829.23 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इसमें लगभग 812.60 करोड़ रुपये पूंजीगत कार्यों पर खर्च किए जाएंगे." इस बजट में लगभग 449.23 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचा विकास, 270.59 करोड़ रुपये संचालन एवं रखरखाव और 41.83 करोड़ रुपये शहरी पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए हैं."

घोषित विकास कार्य किए जा रहे पूरे: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "विकसित हरियाणा’ के संकल्प को साकार करने में सुनियोजित शहरी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रदेश के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के मद्देनजर दीर्घकालिक योजनाओं के साथ-साथ पहले से घोषित विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य केवल शहरों का विस्तार करना नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सरकार शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ जल निकासी, सीवरेज, सड़कों, हरित क्षेत्रों, स्वच्छता और आधुनिक शहरी प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है."

पुरानी जल निकासी व्यवस्था का आधुनिकीकरण: सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पंचकूला की लगभग 45 वर्ष पुरानी जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत किया जा रहा है. पायलट परियोजना के तहत गीता चौक से टाउन पार्क तक लगभग 5.50 करोड़ रुपये की लागत से 900 मिलीमीटर व्यास वाले बरसाती नाले का पुनर्वास मशीन वाउंड स्पाइरल लाइनिंग तकनीक से सफलता से किया गया है. इसके बाद टाउन पार्क से सिंह नाला तक लगभग 38.87 करोड़ रुपये की लागत से जल निकासी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है."

जल संरक्षण और पर्यावरण पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री सैनी ने जल संरक्षण और पर्यावरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि, "विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है. पंचकूला में शहरी हरित क्षेत्र और पर्यावरण से संबंधित कार्यों के लिए 41.83 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. शहरों में हरित क्षेत्रों का विस्तार, पार्कों का रखरखाव और जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. पंचकूला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित पानी का उपयोग पार्कों और हरित पट्टियों में किया जाएगा. सेक्टर-7/सी में प्रस्तावित 10 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के लिए 24.60 करोड़ रुपये और सेक्टर-5/सी में प्रस्तावित 6 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के लिए 28.49 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है."