ETV Bharat / state

'हरिजन', 'गिरिजन' शब्दों का इस्तेमाल बिलकुल ना करें, हरियाणा सरकार का फैसला

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से सरकारी पत्राचार और ऑफिशियल वर्क्स में "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

Haryana government tells departments Strictly avoid Harijan and Girijan in official communications
'हरिजन', 'गिरिजन' शब्दों का इस्तेमाल बिलकुल ना करें (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों से कहा है कि वे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सरकारी पत्राचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें. हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक पत्र जारी किया.

अंबेडकर को "दलित" पसंद था : महात्मा गांधी ने SC को 'हरिजन' नाम दिया था, जिसका मतलब है 'भगवान के लोग'. हालांकि, बीआर अंबेडकर 'हरिजन' शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ थे और वे उन्हें दलित कहना पसंद करते थे.

"हरिजन, गिरिजन का इस्तेमाल ना करें" : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-विभागीय अधिकारियों (सिविल) और राज्य के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को सभी सरकारी मामलों और पत्राचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने का निर्देश दिया है."

हरियाणा सरकार को मिली थी शिकायत : पत्र में यह दोहराया गया है कि भारत का संविधान SC और ST को दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है. राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों का हवाला दिया है जिसमें सरकारी कामकाज में इन शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार ने इस मामले की समीक्षा की, जिसके दौरान ये सामने आया कि कुछ विभाग इन निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे. नतीजतन, सभी विभागों और अधिकारियों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने और सभी सरकारी रिकॉर्ड, पत्राचार और संचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया है.

TAGGED:

HARIJAN GIRIJAN BAN
HARYANA GOVERNMENT
HARIJAN
GIRIJAN
HARIJAN GIRIJAN BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.