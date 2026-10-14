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हरियाणा के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, 700 विद्यालय के बनेंगे नए भवन, सीएम सैनी बोले- 'गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान'

Haryana Government Schools ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था, कंडम भवनों के पुनर्निर्माण, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों के रिक्त पदों, डिजिटल शिक्षा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की. बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालयों के आधुनिकीकरण और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई.

700 स्कूलों के बनेंगे नए भवन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में कंडम हो चुके लगभग 700 स्कूलों में नए भवन बनाने का कार्य टेंडर करके जल्द से जल्द करवाया जाए. भवन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिल सके. स्कूलों के नए भवनों में प्राकृतिक रूप से हवा के आवागमन वाले व नई स्पेशिफिकेशन के डिजाइन को अपनाया जाए. प्रत्येक स्कूल पर सोलर सिस्टम लगवाया जाए ताकि बच्चों को गर्मी में असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि इन सभी स्कूलों के भवनों का निर्माण अगले एक साल में अवश्य पूरा कर लिया जाए.