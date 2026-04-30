हरियाणा के सरकारी स्कूलों से क्यों 'गायब' हुए 4 लाख बच्चे? 18 प्रतिशत तक दाखिले कम, नूंह में हालात ज्यादा खराब, जानें वजह
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या चिंता का विषय. इस साल दाखिलों में 18 प्रतिशत की कमी. जानें वजह.
Published : April 30, 2026 at 2:15 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में शिक्षा विभाग राष्ट्रीय नीति को जमीन पर उतरने के लिए कड़ी मेहनत करता दिखाई देता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में विभाग का एडमिशन को लेकर चलाया जा रहा अभियान फीका पड़ता दिखता है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में दाखिले का आंकड़ा गिरता जा रहा है. भले ही सरकार ने शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन बढ़ाने का टारगेट दे रखा है. बावजूद इसके एडमिशन का आंकड़ा ऊपर नहीं उठ पा रहा है.
क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के आंकड़े? 22 अप्रैल तक के शिक्षा विभाग के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कम है. बीते साल सरकारी स्कूलों में एडमिशन का आंकड़ा करीब 21 लाख 53 हजार के पास था. वहीं इस साल ये आंकड़ा 18 लाख तक भी नहीं पहुंच पाया है. ये करीब 17 लाख 60 हजार है. ये करीब 18 फीसदी की कम है. करीब 1300 विद्यालय ऐसे हैं, जहां बालवाटिका में अभी तक एक भी बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है.
नूंह के आंकड़े ज्यादा चिंताजनक: आंकड़ों के हिसाब से नूंह जिले में पिछले साल के सरकारी स्कूलों के एडमिशन के मुकाबले 35000 से अधिक की कमी देखी गई है. जबकि फरीदाबाद में ये 28000 हजार से अधिक है. वहीं गुरुग्राम में ये आंकड़ा 26000 से अधिक का है. हिसार में 24000 से अधिक और सिरसा जिले में 20000 से अधिक का आंकड़ा है. यमुनानगर में इस साल एडमिशन के आंकड़े में पिछले साल के मुकाबले 19000 से अधिक की कमी देखी गई है. ऐसे ही सभी जिलों के आंकड़े जोड़कर ये कमी करीब 3 लाख 90 हजार के पास है.
सुरजेवाला का आंकड़ों के साथ सरकार पर निशाना: इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने विभिन्न आंकड़ों को एडमिशन कम होने की वजह बताया है. उन्होंने कहा कि "शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय 'पोर्टल' और गैर-शैक्षणिक कार्यों में उलझाना, सरकारी शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर छात्रों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की तरफ धकेलने की ही सुनियोजित साजिश है." राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा सरकार ने केवल 2022 में ही 292 सरकारी स्कूलों को बंद/मर्ज कर दिया."
सुरजेवाला के मुताबिक "लोकसभा में प्रस्तुत 10-वर्षीय यू-डायस (UDISE) डेटा हरियाणा में 256 सरकारी स्कूलों के 'शुद्ध घाटे' की पुष्टि करता है (2014-15 में 14,630 स्कूलों से गिरकर 2023-24 में 14,374 रह गए). जबकि इसी दशक में राज्य में ठीक 2,000 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए. हरियाणा में 20,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं. जिनमें के स्कूलों में 8,519 PGT, 4,583 TGT, और 2,557 PRT के पद खाली पड़े हैं. हरियाणा के 574 प्राचार्यों और 759 मुख्यध्यापकों के पद खाली हैं. शिक्षा विभाग ने पिछले सालों में प्रस्तावित और वास्तविक फंड में भारी कटौती की है."
- 2020-21: 111.85 करोड़ की कमी
- 2021-22: ₹308.30 करोड़ की कमी
- 2022-23: ₹293.29 करोड़ की कमी
- 2023-24: ₹436.23 करोड़ की कमी
- 2024-25: ₹539.89 करोड़ की कमी
(हरियाणा के लिए प्रस्तावित ₹1,076.32 करोड़ का मुश्किल से आधा ही जारी किया गया).
शिक्षा मंत्री ने जानें क्या कहा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "अभी तो एडमिशन चल रहे हैं. अभी ड्रॉपआउट कहां हुए हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एडमिशन पूरे होंगे. कम नहीं रहेंगे. हमारे शिक्षा इस काम में लगे हुए हैं. हमारे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं. जैसे हमारे सुपर 100 में सरकारी स्कूल के बच्चों ने तहलका मचा रखा है. उसको देखते हुए हमारे पास लोग बच्चों की एडमिशन के लिए सिफारिश लेकर आते हैं." कांग्रेस नेता सुरजेवाला के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा है कि अगर कुछ होता, तो यहां विधानसभा में नजर आता.
गीता भुक्कल बोली- सरकारी शिक्षा की तरफ नहीं सरकार का ध्यान: सरकारी स्कूलों में बच्चों के कम होते एडमिशन को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि "बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारों का शिक्षा की तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है. चार, पांच हजार के करीब सरकारी स्कूल या तो मर्ज कर दिए गए हैं या बंद हो गए हैं. चिराग योजना चलाकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों को जो उनका पैसा देना था. वो दे नहीं रहे हैं. जिस तरह सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, किताबें मिल नहीं रही है, आरोही स्कूलों के शिक्षकों को आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं. स्कूलों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं. जिनको सरकार एचकेआरएम तहत भर रहे हैं. शिक्षा का अधिकार कानून को अच्छे से लागू करने की जगह उसकी धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही है. हम चाहते हैं कि अच्छे से मुहिम चलाकर बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाई जाए. सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए."
शिक्षकों की कमी एडमिशन कम होने की वजह- अर्जुन चौटाला: इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि "इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की कमी है. हरियाणा में दो हजार से अधिक शिक्षकों की पोस्ट खाली पड़ी हैं. अभिभावक बच्चों को तभी स्कूल भेजेंगे, जब वहां शिक्षक होंगे. शिक्षक हैं नहीं, तो वो बच्चों को सरकारी स्कूल क्यों भेजेंगे? हैरान करने वाली बात तो ये है कि हरियाणा में कॉलेज जाने वाले बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है. हम शिक्षित को लेकर ये मानते हैं कि कम से कम बच्चा ग्रेजुएट हो, जब बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो ये मानो शिक्षा का स्तर कम हो रहा है. इसका असर इस पर भी पड़ता है कि सरकारी स्कूल बंद होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं."
'शिक्षा मंत्री को नहीं पूरी जानकारी': शिक्षा मंत्री पर भी सवाल उठते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि "उनको अपने विभाग की अभी पूरी जानकारी नहीं है. उनको तो विभाग में क्या चल रहा है. उसकी भी जानकारी नहीं है. अगर उनको जानकारी होती तो, वो इसमें सुधार करते. जब वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो या तो उनके अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है."
क्या कहते हैं शिक्षा के मामलों के जानकार? कम होते एडमिशन के आंकड़े और बढ़ते निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर बिमल अंजुम ने कहा कि "दो एनरोलमेंट हरियाणा के स्कूलों में कम हुए हैं. उसके पीछे आर्थिक इंडिकेटर्स हैं. सरकारी योजनाएं भी इसकी अहम वजह हैं. हरियाणा में जो अलग-अलग राज्य के मजदूर या कमजोर वर्ग के लोग रहते थे. वो भी अपने राज्यों में चले गए हैं, क्योंकि उनके राज्यों में भी उन योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है. लेबर क्लास का जो माइग्रेशन हुआ है. उससे एनरोलमेंट कम होना स्वाभाविक है."
सरकारी शिक्षकों भूमिका अहम: बिमल अंजुम ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के नियमों के फर्क को भी माना. इसकी वजह से भी लोग प्राइवेट संस्थान की तरफ रुख करते हैं. उन्होंने कहा कि "ज्यादातर नीतियों और कार्यों को धरातल पर करने में निजी स्कूल के शिक्षकों का कोई रोल नहीं होता है. उन कार्यों को करने के लिए सरकारी शिक्षकों की भूमिका अहम रहती है. जिसकी वजह से बच्चों और अभिभावकों पर उसका इंप्रेशन ये होता है कि स्कूल तो है, लेकिन टीचर नहीं मिल पाएगा. बहुत सारे स्कूल सिंगल टीचर हैं, पांच क्लास एक टीचर पढ़ा रहा है, तो आप गुणवत्ता की बात नहीं कर सकते. जिसकी वजह से पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों को मैनेज कर पाना संभव नहीं होता. वो टीचर नहीं आ पाता है, तो स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है. इसका हाल निकलने की जरूरत है."
ये भी पढ़ें- भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की मांग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लघु सचिवालय का किया घेराव
ये भी पढ़ें- नूंह का ये स्कूल बना नजीर, है तो सरकारी लेकिन सुविधाओं में प्राइवेट स्कूल को दे रहा है मात